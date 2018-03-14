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Рецепт дня: пшённая каша на кокосовом молоке
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Рецепт дня: пшённая каша на кокосовом молоке 

The Challenger 14 марта 2018
Фото: The Challenger
420 calories
Пшённая каша на кокосовом молоке
Рецепт завтрака от ресторана «Мечтатели». Пшённая каша на кокосовом молоке СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 420 ккал
Ингредиенты
Пшено (варёное) 150 г Кокосовое молоко 120 г Сахар 15 г Соль 3 г Попкорн 10 г Варенье 10 г  Пшено и кокосовое молоко смешайте в сотейнике, выпарите молоко и доведите кашу до нужного вам вкуса сахаром и солью.
Сверху каши выложите варенье (шеф-повар рекомендует варенье из облепихи и тыквы). Посыпьте малиновой пудрой. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: пшённая каша на кокосовом молоке» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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