Рецепт дня: пшённая каша на кокосовом молоке

420 calories

Пшённая каша на кокосовом молоке

Рецепт завтрака от ресторана «Мечтатели». Пшённая каша на кокосовом молоке СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 420 ккал

Ингредиенты

Пшено (варёное) 150 г Кокосовое молоко 120 г Сахар 15 г Соль 3 г Попкорн 10 г Варенье 10 г Пшено и кокосовое молоко смешайте в сотейнике, выпарите молоко и доведите кашу до нужного вам вкуса сахаром и солью.

Сверху каши выложите варенье (шеф-повар рекомендует варенье из облепихи и тыквы). Посыпьте малиновой пудрой. Приятного аппетита!

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