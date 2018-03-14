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Удивила формами
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Удивила формами 

WDay.ru 14 марта 2018
Фото: WDay.ru
43-летняя светская дива поразила поклонников.
Яну Рудковскую подписчики привыкли видеть в шикарных дизайнерских платьях или в спортивном комбинезоне на коньках. Тем большей неожиданностью стало ее фото в купальнике. Оказывается, звездный продюсер наконец-то нашла время в своем плотном графике и выбралась отдохнуть на любимый мальдивский курорт. А заодно похвасталась фолловерам своей фигурой.
Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)
Мар 13, 2018 в 9:16 PDT  Красное монокини очень выгодно подчеркнуло идеальные формы Рудковской. Ее ноги кажутся просто бесконечными (а между прочим, при этом рост у Яны всего 1 метр 65 сантиметров). Стройные бедра и тонкая талия тоже могут стать предметом зависти многих девушек.
Может быть, Яна перед отдыхом несколько дней посидела на своей фирменной диете? Она уже рассказывала о ней нашему сайту.
«Эта диета помогла мне похудеть после первых и вторых родов, — говорила Яна. — Первый день нужно пить только один кефир, можно потерять от 1 кг до 1,5 кг. Второй день — кефир и, если очень хочется есть, можно делать бульон с яйцом и с зеленью. Кефир пить столько, сколько хочешь. Все равно много не выпьешь, я выпиваю максимум 1,5 литра. Можно делать кефир с зеленью (с укропом). Получится супчик. Это важно, потому что хочется какого-то разнообразия.
Третий день можно добавлять еще йогурт питьевой. Четвертый день — кефир, питьевой йогурт и можно добавлять уже обычный йогурт, даже с фруктами. Пятый день: кефир, йогурт и бульон с яйцом — это на 3 раза. Результат: от 5 кг до 6 кг за 5 дней».
Больше фото в купальниках — по стрелке
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