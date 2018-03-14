Самая дорогая еда в мире

Можно по-разному относиться к тому факту, что на свете существуют продукты питания, которые стоят неприлично дорого. Вкус такой пищи может вызывать споры, однако факт остается фактом — каждый из продуктов в нашем списке стоит гораздо больше прожиточного минимума для средней семьи. Это не мешает таким продуктам иметь стабильный спрос среди ценителей — некоторые люди готовы тратить огромные деньги за изысканный вкус. Мы нашли самые дорогостоящие продукты питания, которые только можно купить. — Дыня-юбари —

Дыня-юбари может весьма сильно напоминать обычную дыню внешним видом, но стоит такая бахчевая культура куда дороже. Традиционный японский сорт дынь растет только в одном месте на островах и созревает раз в год — именно тогда вы можете купить дыню-юбари по скромной цене в тысячу долларов за штуку. — Японские арбузы —

Японцы настолько ценят все выращенное на родной земле, что даже за обычный арбуз, выращенный на каменистой почве архипелага, готовы платить очень большие деньги — рекордной стала цена $ 6100 за арбуз, который весил около 7,7 кг. — Шафран —

Самая дорогая специя в истории, шафран представляет собой тонкие деликатные нити из пестика цветка, который растет в Юго-Восточной Азии. Ароматное сокровище стоит около $ 120 за грамм. — Ваниль —

Натуральная ваниль добывается из одноименного растения, стоимость которого может достигать 100 долларов за 100 грамм продукта. — Грибы Матсутаке —

Самые дорогие грибы в мире сорта Матсутаке встречаются в нескольких частях мира, включая Европу, Азию и Северную Америку. Ценятся китайцами и японцами и могут стоить до двух тысяч долларов за килограмм. — Трюфели —

Трюфели невероятно сложно найти и совсем невозможно, если у вас нет специально обученной свиньи или собаки. Богатый землистый вкус трюфелей ценят гурманы со всего мира и они готовы платить за это удовольствие большие суммы. Рекордной считается цена в $ 160 000, которую заплатил анонимный гурман из Гонконга за гриб весом 1,5 килограмма. — Оливковое масло Lambda —

Оливковое масло может быть довольно дорогим продуктом — это зависит от качества отжима и производства. Однако, дороже всех вам обойдется бутылка масла марки Lambda, которая стоит около ста долларов. Масло Lambda официально установило рекорд Гиннесса как самое дорогое оливковое масло в мире. — Aceto Balsimico Tradizionale —

Черное золото Модены — традиционный бальзамический уксус марки Aceto может стоить довольно дорого — от ста долларов за уксус 12-летней выдержки до двух сотен долларов за 25-летнюю выдержку. — Кофе Kopi Luwak —

Тот самый кофе сорта Kopi Luwak, который делают при участии пищеварительного фермента зверька семейства кошачьих. Полупереваренные зерна моют и жарят, а потом продают по пятьсот долларов за 300-граммовую упаковку.