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Офтальмологи: Брокколи восстанавливает зрение не хуже моркови
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Офтальмологи: Брокколи восстанавливает зрение не хуже моркови 

МедикФорум 14 марта 2018
Фото: МедикФорум
Американские офтальмологи из Калифорнии доказали, что употребление в пищу брокколи также способно восстановить зрение, как и моркови. Для этого зарубежные специалисты провели исследование и выяснили ряд иных полезных для человеческого организма свойств указанного овощного растения. Прежде всего, в брокколи содержится индол-3-карбинол — это химсоединение удаляет из клеток токсины, очищая, таким образом, и глазную сетчатку. С возрастом зрение притупляется, что происходит из-за снижения рецепторов, и теряется здоровье сенсорных органов, а это в отдельных случаях чревато полной слепотой. Однако офтальмологи отметили, что для эффективного улучшения зрения необходимо ежедневно съедать очень большое количество брокколи, и не каждому человеку это под силу. Именно по этой причине учёные из США решили иным путём раздобыть целительные молекулы. Им удалось химическим путём получить соединение, по своим свойствам аналогичное таковым индол-3-карбинолу. Препарат сейчас находится на стадии разработки, его планируют использовать для профилактики и лечения глазных заболеваний. Эксперты для МедикФорума рассказали о рекомендациях в питании для улучшения зрения. Так, необходимо включить в ежедневный рацион брокколи, особенно важно это сделать тем, у кого уже начало ухудшаться зрение. Помимо благотворного влияния на глаза, потребление указанного вида капусты полезно для функциональности всего организма, так как в овоще содержатся витамины Е, РР, A, К, U, группы B. Бета-каротина в брокколи имеется не меньше, чем в моркови, а витамина С — даже больше, чем в апельсине и лимоне. Овощ богат белком, высоко оцененным специалистами в области питания благодаря наличию в нем изолейцина и лизина, потому капусту можно употреблять тем, кто в силу определённых причин не ест куриные яйца. Брокколи полезен для профилактики сердечных патологий, для заживления язв, для развития тканей, ногтей и волос. Благодаря клетчатке улучшается метаболизм и исчезают проблемы с пищеварением. Компоненты, содержащиеся в продукте, помогают привести в норму уровень инсулина, что очень важно для пациентов с диабетом. Также овощ славится своей способностью очищать организм от шлаков, отмерших клеток и свободных радикалов. Регулярно употребляя в пищу брокколи, можно уменьшить проявления целлюлита, так как капуста избавляет организм от лишней жидкости. Кроме того, отвар из семян данной культуры действенен в борьбе с гельминтами.
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