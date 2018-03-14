8 цитрусовых, которые не найдешь в обычном магазине

В теплых странах не нужно кутаться в зимние вещи. Большую часть времени там можно щеголять в шортах и майке и наслаждаться вкусом разнообразных свежих фруктов. Почти круглый год в магазинах выставлены фрукты, которые в наши края просто не привозят.

Изобилие всяких диковинных плодов царит и на прилавке с цитрусовыми. Вот 8 необычных цитрусовых культур, о большинстве которых наверняка вы никогда не слышали. — Оробланко —

Оробланко, свити, помелит — все это относится к продукту продуманной селекции, полученному в лаборатории Калифорнийского университета в 70-е годы. Cелекционеры должны были сделать более сладким грейпфрут. В результате в семействе цитрусовых появился оробланко. Фрукт имеет толстую зеленую корку. На вкус оробланко сладкий и совсем не содержит косточек. — Танжело —

Цитрусовая культура является результатом скрещивания разновидности мандарина танжерин, имеющего сладкую и сочную мякоть, и помело или грейпфрута. По размеру гибрид стоит в одном ряду с апельсинами, но встречаются и увесистые плоды с грейпфрут. Под легко снимаемой кожурой находится сочная мякоть с кисло-сладким вкусом. — Сатсума —

Это один из сортов мандарина. Внутри плода скрыта очень сладкая, ароматная мякоть. От других цитрусовых его выгодно отличает то, что он устойчив к заморозкам и не содержит семян. Мякоть сатсума покрыта тонкой кожурой, из-за чего фрукт не переносит длительную транспортировку. По этой же причине попробовать его можно только в зонах его выращивания. — Лиметта —

В народе этот цитрусовый фрукт известен как сладкий лайм. Он не похож на знакомый всем зеленый лайм и своим цветом и размерами скорее напоминает лимон. Впрочем, на этом все сходство заканчивается. Лиметта не содержит кислоты, а мякоть обладает кисло-сладким вкусом. В странах Юго-Восточной Азии из лиметты делают лимонады и фреши, которые местные пьют на ходу. — Померанец —

Гибриду мандарина и помело достался кислый, слегка горьковатый вкус. Одним словом, продукт на большого любителя. В чистом виде его обычно не едят, а делают на основе померанца маринады или ароматные чатни. Извлеченное из плодов эфирное масло является ценным сырьем для производства алкогольной продукции с цитрусовым ароматом вроде Гран Марнье и Трипл Сек. — Бергамот —

Гибридный вид, полученный путем скрещивания померанца и цитрона, имеет приятный кисловатый вкус. Плод, а точнее его эфирные масла, настолько популярны у парфюмеров и производителей чая и сладостей, что до прилавков магазинов он доходит только в местах его культивирования, и то редко. В странах, где его можно найти в свободной продаже, его добавляют в блюда и варят из него варенье. — Угли —

Родиной этой цитрусовой культуры считается Ямайка. Плоды с бугристой кожурой выглядят не так уж красиво и привлекательно, зато обладают удивительным вкусом. Гибрид мандарина и грейпфрута от одного взял сладость, а от другого позаимствовал легкую горчинку. — Юдзу —

У продукта естественной гибридизации мандарина и ичанского лимона терпкий вкус с мандариновыми нотками. Столь необычно сочетание вкусовых свойств сделало юдзу популярным продуктом японской кухни. Он используется для приготовления уксуса, соусов судати, дайдай и пондзу, чая, напитков, ликеров и сладостей, а цедра фрукта идет на украшение блюд.