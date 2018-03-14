Апельсиновые кексы с джемом

В один из выходных дней мы решили навестить свои дачные владения. Погода стояла хмурая и промозглая, и первое, что приходило в голову — это горячий чай на холодной даче.) А поскольку чай — самая вредная еда, так как всегда к ней нужны вкусняшки, то, недолго думая, я решила приготовить с собой кексы. Заглянув в холодильник, увидела джем Махеевъ, и сомнений не осталось — готовлю кексы с джемом. Приехав на дачу и осмотрев все вокруг, поставили чайничек и… о, боже, как же было нам вкусно! Кексы оказались настоящей вкусняшко-выручалочкой и практически сделали наш не очень ласковый уДачный день!

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.

сахар — 150 г ванилин

сливочное масло — 150 г яйцо — 3 шт мука — 250 г разрыхлитель — 2 ч. ложки

джем Махеевъ (лесные ягоды)

сахарная пудра (для подачи)

Приготовление

Сначала снимите цедру с апельсина, сделать это можно при помощи специального ножа или теркой. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок.

Масло (комнатной температуры) разотрите с сахаром.

Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо размешивая, делать это можно вилкой или венчиком.

Теперь добавьте цедру, ванилин и апельсиновый сок, хорошо перемешайте.

Муку с разрыхлителем просейте и частями добавляйте в яичную смесь, размешайте хорошо до гладкого состояния, чтобы не было комочков.

Тесто получается средней густоты.

В форму для выпечки поставьте бумажные вкладыши.

Разлейте тесто по формочкам. Сначала нужно налить немного теста, потом добавить джем Махеевъ и снова закрыть тестом.

Выпекайте кексы в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

Кексы получаются необыкновенно нежными, вкусными, очень ароматными и в меру сладкими. При желании можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Вкусно! Быстро! Красиво! Аппетитно! С Махеевъ так получается всегда! Пробуйте и наслаждайтесь!