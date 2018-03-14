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Апельсиновые кексы с джемом
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Апельсиновые кексы с джемом 

7dach.ru 14 марта 2018
Фото: 7dach.ru
В один из выходных дней мы решили навестить свои дачные владения. Погода стояла хмурая и промозглая, и первое, что приходило в голову — это горячий чай на холодной даче.) А поскольку чай — самая вредная еда, так как всегда к ней нужны вкусняшки, то, недолго думая, я решила приготовить с собой кексы. Заглянув в холодильник, увидела джем Махеевъ, и сомнений не осталось — готовлю кексы с джемом. Приехав на дачу и осмотрев все вокруг, поставили чайничек и… о, боже, как же было нам вкусно! Кексы оказались настоящей вкусняшко-выручалочкой и практически сделали наш не очень ласковый уДачный день!
Ингредиенты:
апельсин — 1 шт.
сахар — 150 г  ванилин
сливочное масло — 150 г  яйцо — 3 шт  мука — 250 г  разрыхлитель — 2 ч. ложки
джем Махеевъ (лесные ягоды)
сахарная пудра (для подачи)
Приготовление
Сначала снимите цедру с апельсина, сделать это можно при помощи специального ножа или теркой. Разрежьте апельсин пополам и выжмите сок.
Масло (комнатной температуры) разотрите с сахаром.
Добавьте по одному яйца, каждый раз хорошо размешивая, делать это можно вилкой или венчиком.
Теперь добавьте цедру, ванилин и апельсиновый сок, хорошо перемешайте.
Муку с разрыхлителем просейте и частями добавляйте в яичную смесь, размешайте хорошо до гладкого состояния, чтобы не было комочков.
Тесто получается средней густоты.
В форму для выпечки поставьте бумажные вкладыши.
Разлейте тесто по формочкам. Сначала нужно налить немного теста, потом добавить джем Махеевъ и снова закрыть тестом.
Выпекайте кексы в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.
Кексы получаются необыкновенно нежными, вкусными, очень ароматными и в меру сладкими. При желании можно слегка присыпать сахарной пудрой.
Вкусно! Быстро! Красиво! Аппетитно! С Махеевъ так получается всегда! Пробуйте и наслаждайтесь!
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