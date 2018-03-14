Эксперты рассказали, нужны ли детям фруктовые соки

Нужно ли позволять ребенку пить фруктовые соки? Четверо из пяти экспертов отвечают на этот вопрос отрицательно. Большинство молодых родителей расскажут о том, что их дети обожают пить фруктовые соки. Они приятны на вкус, очень часто продаются в привлекательных для малышей упаковках, а кроме того, родители воспринимают их значительно более полезными для детского питания, чем разного рода газированные и спортивные напитки. Всё-таки фруктовые соки изготовляются из фруктов, а они нужны взрослым и детям. Но при этом папы и мамы предпочитают не думать о том, сколько в этих соках сахара, и какой вклад они вносят в эпидемию детского ожирения и проблем с зубами. Британские журналисты опросили 5 экспертов в области нутриционистики, диетологии, медицины и стоматологии о том, стоит ли детям употреблять фруктовые соки. Два эксперта представляли нутриционистику или науку о питательных веществах. Один из них ответил на вопрос положительно. При этом он подчеркнул, что фруктовые соки допустимы лишь для нечастого употребления, а для большинства детей наиболее полезным напитком является обыкновенная вода. Но если малыши хотят употреблять что-то ещё, а молоко им по каким-то причинам не подходит, то лучше давать фруктовые соки. Второй нутриционист допускает фруктовые соки только в том случае, если они являются исключением, а не правилом. Если у малышей есть возможность употреблять цельные фрукты, то лучше делать именно так. Это связано с тем, что фрукты обеспечивают более выраженное ощущение сытости, они полезней для зубов. Во фруктовых соках недостаточно пищевых волокон, и дети очень часто пьют слишком много. Категорическое «нет» на данный вопрос дает стоматолог. Во-первых, во фруктовых соках содержится сахар, который подпитывает бактерии в полости рта, что вызывает кариес. Во-вторых, это кислотные напитки, которые крайне отрицательно воздействуют на зубную эмаль. А когда она растворяется, то уже никогда не восстанавливается обратно. Диетолог также отвечает «нет», поскольку ещё Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендовала ограничить употребление напитков и продуктов, которые содержат свободные сахара, включая и фруктовые соки. «Нет» отвечает и обычный врач-педиатр. Он призывает родителей давать детям фрукты в виде апельсинов, яблок и груш, которые содержат важные волокна. Эти волокна замедляют выделение сахара из фруктов в кровь, чего не происходит при употреблении фруктовых соков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)