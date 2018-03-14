Зачем нужны скрабы для губ?

Как правильно ухаживать за кожей губ? Об этом и не только нам рассказала эксперт и создатель российского бренда органической косметики Wonder me Даша Робски.

«На губах нет сальных желез, поэтому они склонны к пересыханию и шелушению. Чтобы избежать таких неприятностей, следует соблюдать несколько простых правил по уходу», — подчеркивает Даша.

Азы бьюти-ухода за губами

Всегда смывай косметику с губ спонжем и теплой водой.

Два раза в день (утром и вечером) после чистки зубов той же щеткой делай легкий массаж губ — так ты улучшишь кровообращение (ни в коем случае не проводи эту процедуру на сухих губах).

Не забывай про увлажняющие средства на основе витамина Е и натуральных масел.

Опасен ли скраб для губ?

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В качественных скрабах есть увлажняющие масла, поэтому «держать» их на губах нужно как минимум одну-две минуты, чтобы кожа впитала все необходимое. Чтобы избежать образования микротрещенок, нежелательно использовать скраб чаще двух раз в неделю. Наносить их нужно, слегка смочив пальцы в теплой воде, и распределять легкими круговыми движениями, мягко массируя кожу.

Учти, что в скрабах не должно быть салициловой и карболовой кислот, фенола и ментола. Да, они дают мгновенный результат, но при частом применении могут вызвать раздражение и сделать губы еще более чувствительными.

Зачем нужны маски для губ?

В целом, делать маски для губ можно от одного до трех раз в неделю. Использовать их лучше на заранее отшелушенной коже — тогда и результат будет ярче. Кстати, есть разные виды масок, например для достижения push-up эффекта пригодятся с коллагеном, чтобы напитать губы — с маслом ши, избавиться от сухости — с маслом розы.

Держать любую маску нужно от пяти до 15 минут.

Как выбрать идеальный бальзам для губ?

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Прежде всего, изучи состав. В списке компонентов должны быть масло ши (для питания), оливковое масло (для замедления старения кожи), масло арганы (незаменимо для сухих, потрескавшихся губ), мед (он, кстати, отлично заживляет раны и выступает турбо бьюти-бустером), масло миндаля (обеспечивает мгновенное увлажнение), масло какао (отличный антиоксидант) и кокосовое масло (незаменимо для восстановления эластичности кожи).

Также обрати внимание на SPF-фактор — без него никуда. Если его нет в составе бальзама, тогда тебе придется дополнительно защищать губы от солнца с помощью других продуктов!

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