Вода из туалета по вкусу не отличается от бутилированной

При этом вкус водопроводной воды был даже несколько хуже, что и подтвердили добровольцы. Прошедшая через очистку вода из унитаза по вкусу ничуть не отличается от бутилированной, за которую люди платят изрядные деньги. Исследователи из Университета Калифорнии привлекли несколько десятков человек, чтобы они прошли через слепой тест, в ходе которого им давали стаканы с водой разного происхождения. Люди должны были ответить, какая вода кажется им более вкусной или полезной. Оказалось, что канализационная и бутилированная вода на вкус воспринимается совершенно одинаково, при этом люди предпочитают именно эту воду водопроводной. В этой связи авторы исследования призвали провести маркетинговую кампанию для того, чтобы жители страны не пугались воды из туалетов. Ученые утверждают, что людям придется привыкнуть к мысли о употреблении воды, которая поступает непосредственно из туалетов, поскольку в мире отмечается глобальная нехватка этой питательной жидкости. Прошедшая через очистку канализационная вода абсолютно безопасна для употребления, поскольку она не содержит никаких вредных компонентов. Все они вымываются из неё ещё перед тем, как эта вода поступает к человеку для употребления. Авторы исследования подчеркивают, что для многих людей словосочетания вода из туалета или вода из канализации звучат пугающе и обычно вызывают отвращение. Именно поэтому общество нужно воспитывать и готовить к тому, чтобы люди нормально относились к подобной жидкости. В целом, в эксперименте приняли участие 143 добровольца, которым давали на пробу разные жидкости. Все чашки были абсолютно идентичными, на них не содержалось никаких этикеток, по которым можно было бы определить, какую именно воду употребляет человек. Каждого участника исследования просили оценить вкус одного из трёх напитков по шкале от 1 до 5. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)