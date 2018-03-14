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Передачу осужденному фаршированного наркотиками перца пресекли на Дону
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Передачу осужденному фаршированного наркотиками перца пресекли на Дону 

АиФ Ростов 14 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Передачу осужденному фаршированного наркотиками перца пресекли сотрудники ГУФСИН РФ по Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, запрещенные вещества были обнаружены при досмотре личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к мужу в колонию №14 Новочеркасска.
В фаршированном перце сотрудники колонии нашли два свертка с растительной массой зеленого цвета весом около 10 грамм и 15 капсул красно-белого цвета, предположительно, наркотического содержания.
Женщину задержали. В настоящее время она, а также изъятые вещества переданы в правоохранительные органы.
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