В Казани водопроводная вода окрасится в зеленый цвет

Краситель уранин 19 и 22 марта может заставить позеленеть воду в кранах в шести районах Казани.

Казанские тепловые сети будет вводить краситель зеленого цвета уранин-А для определения мест утечки теплоносителя от котельных «Савиново», «Азино» и «Горки», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении воды зеленого цвета, в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую предприятия по тел. (843) 291-87-95.

Уранин-А разрешен Роспотребнадзором в качестве индикатора утечки и не вреден для здоровья людей и окружающей среды, отмечают в пресс-службе мэрии со ссылкой на комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома города.