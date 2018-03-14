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В Казани водопроводная вода окрасится в зеленый цвет
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В Казани водопроводная вода окрасится в зеленый цвет 

АиФ Казань 14 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Краситель уранин 19 и 22 марта может заставить позеленеть воду в кранах в шести районах Казани.
Казанские тепловые сети будет вводить краситель зеленого цвета уранин-А для определения мест утечки теплоносителя от котельных «Савиново», «Азино» и «Горки», сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Жителей Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении воды зеленого цвета, в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую предприятия по тел. (843) 291-87-95.
Уранин-А разрешен Роспотребнадзором в качестве индикатора утечки и не вреден для здоровья людей и окружающей среды, отмечают в пресс-службе мэрии со ссылкой на комитет жилищно-коммунального хозяйства исполкома города.
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