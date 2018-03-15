Что означает маркировка на органических продуктах

С каждым годом тех, кто покупает биопродукты, становится всё больше. Но разобраться с органик-маркировкой не так просто. Кроме того, некоторые производители лепят эколейблы на каждую вторую банку огурцов. Мы расскажем, какие продукты считаются органическими и почему органик и фермерские помидоры — это не одно и то же.

Одни утверждают, что надписи Bio, Eco и Organic — маркетинговая пустышка, в то время как другие сметают с полок магазинов все банки с зелёными значками. Истина, как всегда, где-то посредине. Что такое органические продукты

Мы уже писали, чем органические продукты отличаются от обычных: они могут производиться только в экологически чистых районах без использования минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, гормонов и ГМО. В общем, вся суть органического сельского хозяйства в том, чтобы встраиваться в экосистему, а не подчинять её человеку.

Вместо минеральных удобрений на органических фермах используют навоз и компост, с вредителями борются с помощью насекомых и птиц, а сорняки убирают вручную. В животноводстве запрещены антибиотики, корма с гормонами и генная инженерия. Органик в мире

Сертификат Organic нельзя просто купить. Каждый производитель, который претендует на это звание, проходит проверку на соответствие органическим стандартам. На ферму приезжает комиссия для исследования почвы, проверки условий содержания животных, качества посевного материала и уборочной техники. Кроме этого, инспектор может выборочно устроить опрос сотрудников на предмет знания и понимания органических стандартов. В лабораториях уже готовую продукцию проверяют по сотням пунктов — начиная с тестов на отсутствие тяжёлых металлов и заканчивая вкусовыми качествами. Сертификат Organic действует только один год, а это значит, что производитель должен проходить эту глобальную проверку каждые 12 месяцев.

Стандарты такой сертификации могут быть либо частными, либо государственными. Но пока лишь в 87 странах есть законодательно прописанные стандарты органической продукции. Например, на рынках США и Канады действует стандарт NOD (National Organic Program), в Евросоюзе — стандарт EU, на рынках Швейцарии — BIOSUISSE ORGANIC, а в Японии — экостандарт JAS.

USDA Organic Seal — американская органическая программа, которая проверяет продукты на соответствие органическим стандартам NOD.

Euro Leaf — знак единой системы сертификации для пищевых продуктов, произведённых в Евросоюзе. Для выхода на европейский органик-рынок нужно выполнить требования директив EU 834/07, 889/08 и только тогда получить эту маркировку. Многие российские компании получают такой сертификат, чтобы хоть как-то подтвердить свой статус производителя органических продуктов. За 37 лет существования Bio Suisse из ассоциации швейцарских фермеров превратилась в крупную организацию, членами которой стали около 6 000 фермерских хозяйств.

JAS — сертификация согласно японским органическим стандартам.

Bio-Siegel — это ещё одна популярная в ЕС органик-маркировка. Этот знак ввели в в Германии в 2011-м, он означает, что продукт минимум на 95% органический. Органик в России

Что такое гринвошинг В России закон о производстве органических продуктов примут в ближайшее время — он уже на рассмотрении в Госдуме . Тем не менее отсутствие закона не останавливает российских фермеров, и те, кто хочет производить органическую продукцию официально, проходят международную сертификацию. Именно поэтому на некоторых биопродуктах российского производства можно увидеть знаки USDA, Euro Leaf и другие. Кроме того, те, кто выбирают международные системы сертификации, без проблем могут поставлять продукцию на международные рынки. В России есть и собственная система добровольной сертификации, которую разработал Экологический союз Санкт-Петербурга: «Листок жизни». Система сертификации и сами нормы такие же, как и в ЕС, но здесь учтены ещё и санитарно-эпидемиологическое нормы России. Кроме этого, в стране с начала 2017-го действуют ГОСТы проведения аккредитации и правил производства органической продукции. Оба эти стандарта полностью соответствуют нормам европейского органического сельского хозяйства и правилам IFOAMН (Международная федерация органического земледелия). Соответствие этим ГОСТам свидетельствует о добросовестности производителя.

Кроме органик-маркировок, на продуктах российского производства встречаются надписи «фермерский», «натуральный» и «экологически чистый». Это, пожалуй, самые популярные формы гринвошинга, или «зелёного маркетинга». Гринвошинг — это один из вариантов маркетинга, где продукт или услуга позиционируется как экологичные. Фермерский продукт

По сути, эта надпись не несёт в себе никакой информации, кроме того, что этот продукт был произведён на ферме. И всё же многие попадаются на эту уловку — ведь вроде бы логично использовать на крошечной ферме натуральные способы производства. Но в Федеральном законе о фермерском хозяйстве ничего не сказано о том, как выращивать и ухаживать за растениями и скотом на ферме.

В реальности на фермах часто используют и минеральные удобрения, и антибиотики в масштабах, сопоставимых с крупными агрокомплексами. Фермеры идут на такой шаг для того, чтобы уменьшить издержки и снизить риски. Экологически чистый продукт

Все продукты, которые попали на полки супермаркетов, прошли проверку на экологическую безопасность и являются экологически чистыми априори. Согласно Санитарным правилам и нормам 2.3.2.1078.01, на пищевых продуктах запрещено писать «экологически чистый продукт»: всё, что делает такая надпись, — отвлекает и вводит в заблуждение потребителя. Натуральный продукт

Это значит, что продукт вырастили на природе, а не в лаборатории. Но это не исключает использования химических веществ, антибиотиков и гормонов.

Общие утверждения, несуществующие маркировки, приставки «био», «эко» и «органик» — это тоже верные сигналы гринвошинга. Согласно ГОСТу экологических маркировок, нельзя использовать общие формулировки и утверждения, которые не подкреплены лабораторными испытаниями. То есть надписи «не загрязняющий окружающую среду», «100% натуральный» и«экологически безопасный» и подобные находятся под запретом.

Заявления производителя должны быть чёткими: «без сухого молока», «без красителей», «без консервантов» и так далее. Как проверить сертификат

Доверия заслуживают продукты лишь с той органик-маркировкой, которая подтверждена международным сертификатом. Но и тут нужно быть очень внимательным. Например, лейбл «Евролист» (Euro leaf) должен сопровождаться двумя надписями: кодовый номер органа контроля и место, где вырастили сельскохозяйственное сырьё, из которого состоит продукт. Cуществуют базы данных, где есть все компании, которые когда-либо получили ту или иную лицензию. Например, такая база данных есть у Министерства сельского хозяйства США (USDA). На сайте Национального органического союза собраны все российские производители органики.

Если вы даже не представляете, где в вашем городе можно найти биопродукты, может помочь приложение «Экополка». Здесь можно найти не только еду, но и бытовую химию, строительный товары и электронику.