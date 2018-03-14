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В Depot WPF вызрела упаковка твердого сыра
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В Depot WPF вызрела упаковка твердого сыра 

Sostav.ru 14 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Идея упаковки порой приходит к дизайнеру почти сразу после первого знакомства с продуктом. Так случилось и с алтайским твердым сыром компании «Киприно», головной офис которой расположен в Барнауле. В агентстве Depot WPF поясняют, его вкус вдохновил дизайнера Веру Звереву на создание яркого образа, который лег в основу упаковки.
Твердый сыр натурального созревания — предмет особой гордости алтайских мастеров сыроварения. Для его производства используется только лучшее отборное коровье молоко, которого для производства одного килограмма сыра нужно 12 литров. Представители «Киприно», одного из ведущих отечественных производителей сыров и сливочного масла, обратились в Depot WPF за концепцией упаковки именно для этой флагманской позиции.
«Возникла идея изобразить на упаковке живописный алтайский пейзаж и марала на берегу горного потока. Это решение было с интересом встречено заказчиком и дошло до прилавка почти в неизменном виде», — говорит Вера Зверева.
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