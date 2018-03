Бананы: польза или вред?

Чем полезны бананы?

Банан — это один из наиболее популярных фруктов (хотя, строго говоря, его правильнее считать ягодой) в большинстве стран мира. Несмотря на свою невысокую калорийность — средний банан содержит около 120 ккал — он идеально подходит в качестве питания после тренировки для набора мышечной массы. Кроме этого, в его состав входят не только витамины и минералы, но и различные антиоксиданты.

Банан обладает средним гликемическим индексом — 30 единиц для зеленого незрелого фрукта и 50-60 для обычного банана. Важно и то, что благодаря содержащимся в банане пектинам, его калории и сахар (а половина углеводов банана является сахаром) усваиваются организмом постепенно, вызывая продолжительное насыщение и борясь с чувством голода, что может помочь людям, желающим похудеть.

Бананы: состав и калорийность

Содержание на 100 г Содержание в одном среднем банане (130 г)

Количество

% от дневной нормы

Количество

% от дневной нормы

Калорийность

89 ккал

120 ккал

Всего жиров

0.3 г 0.4 г — насыщенные

0.1 г 0.13 г — полиненасыщенные

0.1 г 0.13 г — мононенасыщенные

Всего углеводов

— клетчатка

2.6 г 3.5 г — сахар

— крахмал

Всего белков

1.1 г 1.4 г Витамин А 64 IU 86 IU Кальций

Витамин D Витамин В12 Витамин С 12 мг Железо

0.3 мг 0.4 мг Витамин В6 0.4 мг 0.6 мг Магний

27 мг 36 мг Калий

360 мг 480 мг Чем отличаются простые углеводы от сложных, какова норма их потребления и какие углеводы приводят к набору лишнего веса?

Банан: содержание витаминов и минералов

Один средний банан покрывает порядка 30% суточной нормы витамина В6, важного для обмена веществ, примерно 20% нормы витамина С, около 16% дневной потребности в марганце, 13% в калии и 8% в магнии (1). Кроме этого, в зависимости от сорта и места произрастания, бананы могут содержать некоторое количество железа, меди, селена и прочих микроминералов.

В состав банана также входят такие антиоксиданты, как катехины и дофамин. Однако несмотря на то, что дофамин является строительным материалом для гормона радости серотонина, дофамин из банана не может попасть в мозг человека. Другими словами, распространенное мнение, что бананы повышают настроение и борются с депрессией — не более, чем красивый миф.

Сколько сахара в банане?

Важно помнить о том, что от места произрастания к месту продажи зеленые бананы обычно перевозятся в вакуумных упаковках и в рефрижераторах, охлажденных до температуры 10-13 °C. Перед поступлением на полки магазинов бананы сперва «возвращаются к жизни» в специальных газовых установках, а затем продолжают дозревать уже при обычной температуре.

Этот процесс искусственного созревания приводит к тому, что клетчатка и крахмал, содержащиеся в банане, начинают постепенно превращаться в сахар и прочие быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. Именно поэтому содержание сахара в банане может варьироваться — чем более спелым вы едите банан, тем больше сахара он будет содержать и тем выше будет его ГИ.

Гликемический индекс бананов

Как и в случае с содержанием сахара в банане, зависящим прежде всего от его сорта и степени зрелости, гликемический индекс бананов не является постоянным. Очевидно, что зеленые бананы обладают низким гликемическим индексом, тогда как зрелые бананы — более высоким. При этом термическая обработка (запекание) или размалывание в блендере также способно повышать ГИ.

Отдельно отметим и то, что любые таблицы состава и калорийности бананов являются усредненными — согласно российским ГОСТам финальное содержание веществ в продукте может отличаться на 20-25% от обозначенного на упаковке. Роль играет и то, что физически невозможно исследовать каждый конкретный банан на наличие минералов и витаминов в нем.

Являются ли бананы диетическими?

Высокое содержание микроминералов в банане, его относительно низкий гликемический индекс и продолжительное чувство насыщения, создаваемое благодаря крахмалу и клетчатке, делает банан идеальным выбором для диетического завтрака. Однако главное при этом — съедать всего лишь один средний банан в день, а не объедаться ими.

Отметим и то, что из-за высокого содержания сахара бананы все же не подойдут тем, кто придерживается низкоуглеводной или безуглеводной диет — средний банан будет приравниваться к цифре в 30-40% допустимых суточных углеводов. К сожалению, подобные диеты фактически запрещают к употреблению фрукты, что является одним из главных минусов безуглеводных диет для здоровья.

Вред сахара — это не просто его высокая калорийность и повышение риска кариеса. Чем именно вреден сахар?

Вред бананов

Говоря о вреде бананов нужно прежде всего отметить то, что их употребление не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника, так как они способны усугублять заболевание (2). При этом, согласно информации Harvard Health Publications, у некоторого количества даже здоровых людей бананы могут стать причиной пищевой аллергии и неприятного вздутия живота.

Кроме этого, в достаточно редких случаях, регулярное употребление бананов в пищу способно увеличивать вязкость крови, что, в свою очередь, может снижать кровеносные потоки к определенным частям тела. Это прежде всего опасно для лиц, страдающих варикозным расширением вен, а также может негативно сказаться на мужской потенции (особенно для мужчин среднего возраста).

Химикаты в бананах

Важным минусом бананов является то, что банановая индустрия ответственна за 5% глобального выброса диоксида углерода (4), что равносильно выбросу этого газа всей промышленностью России. При этом основной вклад в разрушение окружающей среды оказывают прежде всего огромные рефрижераторы для перевозки незрелых бананов на большие расстояния.

Отметим и то, что промышленные бананы, произведенные для стран Северной Америки, могут содержать канцерогены тиабендазол и хлорамизол (3) — пестициды, используемые для борьбы с вредителями и способные наносить вред здоровью человека. Однако в России и странах Европейского союза использование подобных веществ в пищевой индустрии строго запрещено.

К бесспорным плюсам бананов относится высокое содержание углеводов, полезное для закрытия углеводного окна после силовых тренировок для роста мышц, относительно низкий гликемический индекс, а также наличие микроминералов и антиоксидантов. К главным минусам — ущерб для экологии. Однако вредными для здоровья людей бананы считаться определенно не могут.

