Ребрышки на гриле: 7 лучших рецептов

За океаном ребрышки такое же популярное блюдо, как стейк или бургер. Готовят их независимо от сезона, благо отруб прекрасно переносит любые способы термической обработки. Подходит для ребер и духовка, и сковорода, однако особенно хорошо мясо получается на гриле. Целые пластины ребер жарятся медленно и долго, но для нарезанных ребер хватит и получаса времени. Перед жаркой ребра стоит подержать немного в маринаде — так мясо получится на порядок вкуснее.

— Глазированные свиные ребрышки —

Ингредиенты на 6 порций:

1/4 чашки рисового уксуса 1/4 чашки воды 2 больших зубчика чеснока, грубо нарезать 2,3 кг. свиных ребрышек, разрезать на отдельные ребра 1/2 чашки соуса хойсин 1,5 ст.л. рубленого свежего имбиря 1,5 ст.л. соевого соуса 1 ч.л. чесночного чили соуса

Приготовление:

Разогреть гриль. В небольшой миске смешать уксус и воду с чесноком. Жарить ребрышки над средне-низким огнем до золотистого цвета, смазывая смесью с чесноком и периодически переворачивая, около 25 минут.

Тем временем в небольшой миске смешать хойсин с рубленым имбирем, соевым соусом и чесночным чили соусом. Смазать глазурью свиные ребрышки. Жарить на гриле, переворачивая время от времени, пока они не глазируются, 9-10 минут. Выложить ребрышки на блюдо и подавать.

— Шорт рибс в остром маринаде —

Ингредиенты на 4 порции:

1/3 чашки (объемом 240 мл) несоленого, жареного миндаля 1 ст.л. поджаренного кунжута 1 чашка жареного красного перца в банке (предпочтительно пикийо) 2 консервированных чили чипотле в соусе адобо, удалить семена 2 ст.л. хересного уксуса Кошерная соль Растительное масло 700 гр. говяжьих коротких ребер без костей (толщиной 2,5-3 см) Свежемолотый черный перец

Приготовление:

Импульсами смешать миндаль и семена кунжута в комбайне до мелкой крошки. Добавить красный перец, чили и уксус. Продолжать смешивать до однородной массы; приправить солью.

Подготовить гриль, раскалить угли до средне-высокой температуры. Слегка смазать маслом решетку. Приправить короткие ребра солью и перцем, положить на противень вместе с 1/3 чашкой маринада, перемешать. Остатки маринада прикрыть и отложить в сторону.

Жарить ребра, время от времени переворачивая, пока они слегка не обуглятся со всех сторон и термометр, вставленный в самую толстую часть мяса, не зарегистрирует 54 °C (для medium rare), 8-10 минут.

Положить мясо на разделочную доску и оставить на 10 минут. Подавать с остатками маринада.

— Бараньи ребрышки с чимичурри —

Ингредиенты на 8 порций:

2 чашки (объемом 240 мл) хересного уксуса 1/2 чашки свежего лимонного сока 1/2 чашки нарезанных веточек розмарина 6 зубчиков чеснока, тонко нарезать 4 пластины бараньих ребрышек (всего около 2,5 кг), разрезать каждую пополам Оливковое масло Кошерная соль Свежемолотый перец

Для чимичурри:

1,5 чашки листьев петрушки 4 зубчика чеснока, крупно нарезать 2 ст.л. листьев орегано 1,5 ст.л. листьев розмарина 1 ст.л. листьев тимьяна 1 свежий лавровый лист 1 ч.л. измельченного красного перца 3/4 чашки оливкового масла 1/3 чашки хересного уксуса Кошерная соль Свежемолотый перец

Приготовление:

В миске смешать хересный уксус с соком лимона, розмарином и чесноком. Вылить маринад в два больших, закрывающихся пластиковых пакетах. Выложить в них ребра, запечатать мешки и несколько раз перевернуть. Оставить ребра мариноваться при комнатной температуре в течение 1 часа; спустя 30 минут пакеты перевернуть.

В комбайне смешать все ингредиенты, кроме оливкового масла, уксуса, соли перца, для чимичурри. Добавить оливковое масло и уксус и еще раз смешать. Приправить соус солью и перцем и выложить в миску.

Тем временем зажечь гриль. Достать ребра из маринада. Соскрести чеснок и розмарин и насухо промокнуть бумажным полотенцем. Смазать ребра маслом, приправить солью и перцем. Жарить ребра при умеренно высокой температуре, поворачивая, пока они красиво не обуглятся снаружи, от 10 до 15 минут для medium rare. Переложить ребра на блюдо и подавать с чимичурри.

— Шорт рибс на кости в азиатском стиле —

Ингредиенты на 4 порции:

1/2 часть яблока с кожицей, удалить сердцевину и нарезать 6 зубчиков чеснока, очистить и измельчить 1/2 чашки (объемом 240 мл) апельсинового мармелада 2 ст.л. светло-коричневого сахара 2 ст.л. кунжутного масла 2 ст.л. поджаренного кунжута 1 ст.л. сухого белого вина 2 ч.л. порошка корейского красного перца кочукару 1,5 ч.л. свежемолотого черного перца 1/2 чашки соевого соуса 900 гр. говяжьих коротких ребер на кости (пластинами) Масло растительное (для жарки)

Приготовление:

В кухонном комбайне смешать яблоко, чеснок, мармелад, коричневый сахар, кунжутное масло, семена кунжута, вино, кочукару и черный перец, пока чеснок и яблоко не превратятся в мелкую крошку.

Переложить в большую миску и смешать с соевым соусом. Выложить в маринад ребра и намазать им со всех сторон мясо. Дать постоять по крайней мере 10 минут, время от времени втирать маринад и переворачивать мясо.

Подготовить гриль. Создать средне-высокий жар. Смазать растительным маслом решетку. Достать ребра из маринада и жарить, перевернув один раз, пока они слегка не обуглятся, около 5 минут с каждой стороны для medium rare.

— Ребрышки по рецепту Тима Лава —

Ингредиенты на 3 порции:

2 ст.л. оливкового масла 1 большой стебель сельдерея, мелко нарезать 1 морковь, мелко нарезать 1 маленький лук, мелко нарезать 3 чили анчо, удалить семена и мелко нарезать 2 чашки (объемом 240 мл) куриного бульона 1 чашка кетчупа 1/4 чашка дистиллированного белого уксуса 1/4 чашки патоки 1/4 чашки темно-коричневого сахара 1/4 ч.л. сухой горчицы Соль Пластина из 6 говяжьих ребер комнатной температуры

Приготовление:

В большой кастрюле нагреть оливковое масло. Выложить сельдерей, морковь и лук и готовить на умеренном огне, помешивая, пока они не подрумянятся, около 10 минут. Добавить чили анчо и готовить до появления аромата, около 2 минут. Добавить бульон, кетчуп, уксус, патоку, сахар и сухую горчицу и тушить на умеренном огне, пока соус барбекю не уварится примерно до 3 чашек, около 30 минут.

Перелить смесь в блендер и пюрировать до получения однородной массы. Вернуть соус в кастрюлю и варить на медленном огне, пока он не загустеет, около 5-8 минут. Приправить солью.

Зажечь гриль. Разрезать ребра между костями. Жарить ребра на умеренном огне, поворачивая, около 10 минут. Смазать соусом барбекю и жарить, поворачивая, пока они не глазируются, около 5 минут. Подавать ребра с остатками соуса.

— Шорт рибс в яблочном маринаде —

Ингредиенты на 4 порции:

1 1/4 чашки (объемом 240 мл) яблочного сока 1/3 чашки соевого соуса 1/4 чашки свежего лимонного сока 4 зеленых лука, тонко нарезать 3 зубчика чеснока, измельчить 1 ст.л. очищенного и нарезанного свежего имбиря 1 ст.л. кунжутного масла 4 мясистых куска говяжьих шорт рибс без костей

Для соуса:

1 ч.л. рапсового масла 2 лука-шалот, тонко нарезать 3 зубчика чеснока, раздавить 2 зеленых лука, тонко нарезать 1/3 чашки красного мисо 2,5 ч.л. пасты кочхучжан 2 ст.л. рисового уксуса 2 ст.л. кунжутного масла 2 ст.л. сахара 1 яблоко гренни, удалить сердцевину и очень тонко нарезать Соль

Приготовление:

В средней миске смешать яблочный сок, соевый соус, лимонный сок, зеленый лук, чеснок, имбирь и кунжутное масло. Положить короткие ребра в большой закрывающийся пластиковый пакет и залить маринадом. Пакет закрыть и положить в форму для выпечки. Убрать в холодильник по крайней мере на 4 часа или до 24 часов.

В небольшом сотейнике разогреть рапсовое масло. Добавить лук-шалот, посолить и готовить на умеренно сильном огне, помешивая, пока лук не станет слегка золотистого цвета и не размягчится, около 5 минут. Выложить в небольшую миску и дать немного остыть. В блендере смешать жареный лук-шалот с чесноком, зеленым луком, мисо, пастой кочхучжан, уксусом, кунжутным маслом и сахаром до консистенции гладкого пюре. Приправить соус солью и положить в небольшую миску.

За час до приготовления достать маринованные ребра из холодильника и дать постоять при комнатной температуре. Зажечь гриль. Соскоблить с ребер остатки маринада. Жарить ребра на умеренно сильном огне, переворачивая время от времени, примерно 20 минут для прожарки medium rare. Дать отдохнуть в течение 10 минут. Подавать ребра с соусом.

— Ребрышки по рецепту Майкла Симона —

Ингредиенты на 6 порций:

2 лимона, разрезать вдоль на 4 части 2 ст.л. кошерной соли

Для ребер:

1 ст.л. чесночной соли 1 ст.л. копченой сладкой паприки 1 ст.л. молотого кориандра 1 ч.л. черного перца 1 ст.л. рубленого орегано 2,5 ч.л. кошерной соли 2 пластины мясистых бараньих ребрышек (всего около 2,3 кг) Лимонный сок Приготовление:

В кастрюлю выложить нарезанные лимоны, залить 1 стаканом воды, добавить соль. Варить на умеренно слабом огне, пока кожица лимона не станет мягкой, а жидкость не уменьшится в объеме наполовину, около 30 минут. Дать лимонам остыть в рассоле. Переложить лимоны на рабочую поверхность и мелко нарезать. Вернуть нарезанные лимоны в рассол и убрать в холодильник.

Создать на гриле зону косвенного жара. В миске смешать все специи. Смазать бараньи ребра лимонным соком; приправить специями. Положить ребра на гриль. Накрыть крышкой и готовить около 1 часа, пока они хорошо не подрумянятся, поддерживая в гриле температуру около 150 °C.

Положить на рабочую поверхность 2 больших листа толстой фольги. Выложить сверху 1 пластину ребер, мясистой стороной вверх. Сложить плотно фольгу вокруг ребер. Повторить с другой пластиной ребер. Положить конверты с ребрами мясистой стороной вверх на гриль. Накрыть и жарить в течение 1 часа, до мягкости, перевернув ребра спустя 30 минут. Переложить ребра на противень и оставить на 15 минут, затем развернуть.

Обжарить ребра мясистой стороной вниз над прямым умеренно сильным огнем, перевернув один раз, пока они слегка не обуглятся, около 6 минут. Переложить ребра на доску, накрыть фольгой и оставить на 10 минут. Нарезать ребра между костями; подавать с маринованными лимонами.