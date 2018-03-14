Перцы с наркотиками пытались передать в колонию в Ростовской области 

В новочеркасскую колонию женщина пыталась передать перцы, фаршированные наркотиками. Об это сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области. Необычное блюдо предназначалось для передачи ее мужу, который отсиживает срок за убийство.
С собой жительница города привезла одежду, предметы личной гигиены и указанную еду. В перцах сотрудниками службы исполнения наказаний были найдены два свертка с растительностью зеленого цвета, массой 10 г, а также 15 красно-белых капсул, предположительно с наркотическим содержанием. В настоящее время все изъятые препараты переданы в правоохранительные органы.