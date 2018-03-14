Ещё
Перцы с наркотиками пытались передать в колонию в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перцы с наркотиками пытались передать в колонию в Ростовской области 

Деловое сообщество 14 марта 2018
В новочеркасскую колонию женщина пыталась передать перцы, фаршированные наркотиками. Об это сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области. Необычное блюдо предназначалось для передачи ее мужу, который отсиживает срок за убийство.
С собой жительница города привезла одежду, предметы личной гигиены и указанную еду. В перцах сотрудниками службы исполнения наказаний были найдены два свертка с растительностью зеленого цвета, массой 10 г, а также 15 красно-белых капсул, предположительно с наркотическим содержанием. В настоящее время все изъятые препараты переданы в правоохранительные органы.
Деловое сообщество: последние новости
Не лает, не кусает: пес три дня охранял умершую хозяйку в Ростове Жители старого дома в центре Ростова попросили помощи у Путина Новую вывеску «Ростов-на-Дону» уже разгромили вандалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность25
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой22
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение