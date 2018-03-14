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Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля «Мос/Еда!»
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Более 100 видов блюд и напитков приготовят для гостей фестиваля «Мос/Еда!» 

Москва24 14 марта 2018
Фото: Москва24
Более 100 видов блюд ждут гостей фестиваля «Мос/Еда!», который состоится 17 и 18 марта. Там же будут предлагать различные фермерские продукты.
Горожане смогут поесть блюда, приготовленные на гриле — шашлыки, бургеры, крылышки и ребрышки. Для вегетарианцев предусмотрены блюда из грибов и овощей, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.
Лапшу, приготовленную на воке, предложат поклонникам азиатской уличной еды. Начинкой станет форель, кальмары, говядина или курица.
Италию на площадках представят шесть видов пиццы, включая вегетарианскую. В 2018 году можно будет отведать и мексиканские блюда: бурито и кесадилью.
Легко перекусить на площадках фестиваля можно будет хот-догами и корн-догами с различными соусами, блинчиками с семгой или с ветчиной и сыром и другой уличной едой.
В числе напитков посетителям предложат чай, кофе, сок и морс, а также безалкогольный глинтвейн или медовуху. На десерт можно будет взять запеченное яблоко с медом и орехами, кексы, крендели и домашние пирожки.
Фестиваль «Мос/Еда!» также станет площадкой, где свои лучшие продукты представят фермеры. Посетители смогут узнать ассортимент будущего ярмарочного сезона в городе. На всех площадках будут представлены буклеты производителей. Продукты на фестиваль привезут более чем из 25 российских регионов.
Гости мероприятия также смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть представления, поучаствовать в спортивных забавах и посетить 30 бесплатных экскурсий.
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