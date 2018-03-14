Рецепты ко Дню святого Патрика

Свиные стейки с ирландским соусом

Ингредиенты: 4 свиных стейка, 1 луковица, 2 ст. л. муки, стакан мясного бульона, 1 ч. л. сахара, ½ стакана сливок (20%), сливочное масло, ½ ч. л. сушеного шалфея, 4 ст. л. виски.

Способ приготовления: стейки обмазать сливочным маслом. Обжарить на гриле или простой сковороде с каждой стороны по четыре минуты. Приготовить соус: мелко нарубить лук, обжарить до прозрачности на сливочном масле. Всыпать муку, перемешать, аккуратно влить бульон и положить сахар. Перемешать, довести до кипения. Убавить огонь, варить около двух минут. Влить сливки, добавить шалфей, виски. Посолить, поперчить. Довести до кипения. Подавать стейки с соусом.

Ирландское жаркое

Ингредиенты: 500 г говядины, 500 мл темного пива, 1 луковица, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 2–3 средних картофелины, соль, перец, 1 ст. л. муки, растительное масло, 1 ч. л. тимьяна, 1 ч. л. розмарина, вустерский соус (можно заменить на соевый), 2 ст. л дижонской горчицы (можно взять обычную, но меньше), 3–4 зубчика чеснока.

Способ приготовления: мясо нарезать кубиками по 3 см. Разогреть растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном. Мясо посолить, поперчить. Обжарить около двух минут. Добавить муку. Хорошенько перемешать. Поджарить говядину до золотистой корочки. Лук нарезать толстыми полукольцами. Добавить к мясу. Перемешать. Морковь нарезать на небольшие цилиндрики. Размер всех овощей должен быть примерно таким же, как и мясные кубики. Отправить морковь к мясу. Сельдерей нарезать чуть потоньше, чем морковь, положить к мясу. Картофель нарезать кубиками, положить к мясу. Всыпать специи. Добавить вустерский соус и горчицу. Перемешать. Влить пиво. Дать закипеть и оставить тушиться под крышкой примерно на час. Затем снять крышку. Чеснок пропустить через пресс, добавить к жаркому. Перемешать. Оставить тушиться без крышки еще минут 40–60, все зависит от готовности мяса. Перед подачей посыпать жаркое рубленой зеленью.

Кофе по-ирландски

Ингредиенты: 1–2 кусочка коричневого сахара, 170 мл свежесваренного крепкого кофе, 30 мл виски, 40 мл взбитых сливок (или обычных).

Способ приготовления: В турке сварить крепкий кофе. Стакан залить кипятком, чтобы хорошенько прогреть его стенки. Вылить воду. Налить порцию виски. Положить сахар по вкусу. Дать раствориться сахару. Налить кофе, перемешать. Сверху украсить взбитыми сливками. Вместо взбитых сливок можно добавить обычные. Их наливать нужно очень аккуратно, по ручке чайной ложки, чтобы сливки остались на поверхности кофе.