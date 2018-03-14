Российские учёные доказали эффективность перца при похудении

Перец чили способствует похудению. К такому выводу пришли отечественные учёные по результатам трёхмесячного исследования, сообщает «Русская планета».

Травянистое растение, плоды которого используют в кулинарии, содержит алкалоид капсаицин, который делает перец жгучим на вкус. Это вещество способствует снижению веса и улучшению пищеварения. Кроме того, перец снижает уровень инсулина в крови и помогает регулировать энергетический расход.

Наконец, чили стимулирует организм к выработке физиологически активных веществ, которые снижают воспалительные процессы. Учёные намерены использовать полученные данные для разработки лекарственных средств на основе перца. Таблетки будут применяться не только в диетологии, но и в кардиологии.