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Российские учёные доказали эффективность перца при похудении
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Российские учёные доказали эффективность перца при похудении 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Перец чили способствует похудению. К такому выводу пришли отечественные учёные по результатам трёхмесячного исследования, сообщает «Русская планета».
Травянистое растение, плоды которого используют в кулинарии, содержит алкалоид капсаицин, который делает перец жгучим на вкус. Это вещество способствует снижению веса и улучшению пищеварения. Кроме того, перец снижает уровень инсулина в крови и помогает регулировать энергетический расход.
Наконец, чили стимулирует организм к выработке физиологически активных веществ, которые снижают воспалительные процессы. Учёные намерены использовать полученные данные для разработки лекарственных средств на основе перца. Таблетки будут применяться не только в диетологии, но и в кардиологии.
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