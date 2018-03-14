«Даже одна конфетка в две недели может вызвать в организме катастрофу»

«Эти меры — это большой позитивный шаг. Насчет того, каким образом это делать — можно поспорить. Продукты с повышенным содержанием сахара и соли однозначно усугубляют течение многих заболеваний и разрушают здоровье. Со здоровым образом жизни они, конечно, несовместимы. Хорошо, что сейчас проблему начали решать на государственном уровне. Хотя, я думаю, что просвещение здесь имеет большее значение. Нужно больше телевизионных программ, которые объясняют, что сахар и соль губительны для организма.

Если рассмотреть причины преждевременной смертности, то на первом месте стоят те самые элементарные заболевания, а совсем не алкоголь, курение и наркомания. Именно продукты с повышенным содержанием сахара ведут к тому, что развивается сахарный диабет, аллергические заболевания, которые называли „чумой XX века“, сердечно-сосудистые заболевания, потому что они тесно связаны с повышенным весом.

Все сласти вредны для организма, не столько тем, что каждая съеденная конфета откладывается на животе, в бедрах или в сосудах, а тем, что она меняет обмен веществ — все продукты, съеденные после нее начинают неправильно усваиваться.

Еще один момент: кишечная флора, которая растет на неправильном питании, она несвойственна и чужеродна для человеческого организма. От этого страдает состояние кишечника, а от этого зависит иммунитет. Как результат — частые болезни и аллергические проявления. Аллергия — это тоже нарушение иммунитета.

Существует предубеждение, что от одной конфетки вряд ли что-то будет…Да будет, конечно! Нельзя забывать, что питание в популяции очень сильно изменилось. Сласти, как таковые, в доступных масштабах появились лет сто назад. Человеческий организм к этому совершенно не приспособлен. Сейчас иммунитет популяции в таком состоянии, что даже одна конфетка в день и даже одна конфетка в две недели может вызвать в организме катастрофу. Сейчас даже стакан свежевыжатого сока может спровоцировать серьезные осложнения.

Что касается соли, то она в определенных количествах необходима для жизнедеятельности организма, — с этим невозможно спорить. Если человек питается натуральными продуктами, то в них содержание соли совершенно нормальное. А вот колбасы, копчености, соленья — это уже очень много. Тем более, часто недобросовестный производитель добавляет соль, чтобы снизить стоимость продукта. Кажется, ну подумаешь, немного соленый продукт, но в больших масштабах — это чувствительно для организма человека.

Что касается квашеной капусты и бочковых огурцов — это традиционно русская еда, благодаря которой на Руси никогда не было цинги, в отличие от европейских стран. Соли там немного. Остроту этих продуктов обеспечивают продукты естественного брожения, то есть это натуральные органические кислоты, которые очень легко усваиваются человеческим организмом и не приносят никакого вреда.

Мало запретить, нужно, чтобы население осознало. А вот это, к сожалению, мало кто понимает».

Фото: Wikimedia Commons, Nikodem Nijaki.