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Тюря Олега Ольхова
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Тюря Олега Ольхова 

Eda.ru 14 марта 2018
Фото: Eda.ru
Тюря в своей базовой версии — самый простейший русский суп: вода, хлеб, все. Ну еще соль и немного постного масла.
Можно делать тюрю на молоке — но куда как вкуснее тюря на квасе! Основное ее отличие от окрошки — то, что в состав тюри входит хлеб, а кроме того, современная окрошка куда как богаче составом.
Вот вдохновенный рассказ о тюре шеф-повара Свято-Данилова монастыря Олега Ольхова. Он делает ее с квашеной капустой, которую квасят там же, в монастыре, и собственном же квасе.
«Квас должен быть обязательно белый — и обязательно кислый», — просил Олег повторить.
Тюря
Рецепт, которым с нами поделился шеф-повар Свято-Данилова монастыря Олег Ольхов.
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