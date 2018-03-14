Тюря Олега Ольхова

Тюря в своей базовой версии — самый простейший русский суп: вода, хлеб, все. Ну еще соль и немного постного масла.

Можно делать тюрю на молоке — но куда как вкуснее тюря на квасе! Основное ее отличие от окрошки — то, что в состав тюри входит хлеб, а кроме того, современная окрошка куда как богаче составом.

Вот вдохновенный рассказ о тюре шеф-повара Свято-Данилова монастыря Олега Ольхова. Он делает ее с квашеной капустой, которую квасят там же, в монастыре, и собственном же квасе.

«Квас должен быть обязательно белый — и обязательно кислый», — просил Олег повторить.

Тюря

Рецепт, которым с нами поделился шеф-повар Свято-Данилова монастыря Олег Ольхов.