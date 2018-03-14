Как сделать домашний боулинг

Вам понадобится:

10 пластиковых бутылок

10 оттенков краски

Откройте колпачки и как следует вымойте бутылки.

Налейте в каждую бутылку немного краски. Если краска слишком густая, нужно разбавить ее водой (не добавляйте слишком много воды — достаточно одной столовой ложки).

Закрутите крышки на бутылках обратно и начинайте их трясти — до тех пор, пока краска не покроет всю внутреннюю поверхность.

Открутите крышки и вылейте всю лишнюю оставшуюся жидкость. Дайте бутылкам высохнуть. Затем закрутите крышки обратно.

Берите любой нетяжёлый мяч и начинайте игру!

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