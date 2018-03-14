Как сделать домашний боулинг 

Вам понадобится:
10 пластиковых бутылок
10 оттенков краски
Откройте колпачки и как следует вымойте бутылки.
Налейте в каждую бутылку немного краски. Если краска слишком густая, нужно разбавить ее водой (не добавляйте слишком много воды — достаточно одной столовой ложки).
Закрутите крышки на бутылках обратно и начинайте их трясти — до тех пор, пока краска не покроет всю внутреннюю поверхность.
Открутите крышки и вылейте всю лишнюю оставшуюся жидкость. Дайте бутылкам высохнуть. Затем закрутите крышки обратно.
Берите любой нетяжёлый мяч и начинайте игру!
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