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Рецепт дня: Постный чечевичный суп
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Рецепт дня: Постный чечевичный суп 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает сегодня разнообразить постное меню супом из чечевицы.
Что понадобится:
— 1 cт. чечевицы,
— 1 головка репчатого лука,
— 7 картофелин,
— 1 морковь,
— 2 ст. л. растительного масла,
— соль.
Как готовить:
Чечевицу замочить на 1–2 ч., поставить варить в той же воде. Добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанные и обжаренные в масле морковь и лук, посолить. Варить до готовности картофеля примерно 20 мин. Хорошо положить в суп немного оливок вместе с рассолом либо долить жидкость от зеленого горошка.
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