Рецепт дня: Постный чечевичный суп 

Sobesednik.ru предлагает сегодня разнообразить постное меню супом из чечевицы.
Что понадобится:
— 1 cт. чечевицы,
— 1 головка репчатого лука,
— 7 картофелин,
— 1 морковь,
— 2 ст. л. растительного масла,
— соль.
Как готовить:
Чечевицу замочить на 1–2 ч., поставить варить в той же воде. Добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанные и обжаренные в масле морковь и лук, посолить. Варить до готовности картофеля примерно 20 мин. Хорошо положить в суп немного оливок вместе с рассолом либо долить жидкость от зеленого горошка.