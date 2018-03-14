Рецепт дня: Постный чечевичный суп

Sobesednik.ru предлагает сегодня разнообразить постное меню супом из чечевицы.

Что понадобится:

— 1 cт. чечевицы,

— 1 головка репчатого лука,

— 7 картофелин,

— 1 морковь,

— 2 ст. л. растительного масла,

— соль.

Как готовить:

Чечевицу замочить на 1–2 ч., поставить варить в той же воде. Добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанные и обжаренные в масле морковь и лук, посолить. Варить до готовности картофеля примерно 20 мин. Хорошо положить в суп немного оливок вместе с рассолом либо долить жидкость от зеленого горошка.