Сыры и масло оказались в лидерах фальсификата на воронежских прилавках

Сейчас инспекторы Россельхознадзора изучают ассортимент сетевых магазинов.

Воронежцы, похоже, стали есть больше фальсификата. Всё чаще некачественной оказывается мясная и молочная продукция. По данным регионального Россельхознадзора, больше половины проб, взятых в этом году, не соответствуют требованиям. Ведомством отозван уже десяток деклараций соответствия. В лидерах подделок снова сыры и сливочное масло. Сейчас инспекторы изучают ассортимент сетевых магазинов. В сейф-пакеты отправляется продукция без этикеток и упаковки, это гарант, что исследование будет объективным. Чтобы посмотреть, из чего именно сделан, хватит полкилограмма сыра. Не менее активно производители стали фальсифицировать и мясной ассортимент. За два минувших года некачественной Россельхознадзор признал каждую 8 такую пробу. В продукции помимо говядины или свинины нередко обнаруживаются, например, соевый изолят или крахмалы. Естественно, не заявленные на этикетке. Уличить производителей в таком надувательстве потребителей теперь проще, говорят в ведомстве. И даже не обязательно, как раньше, устраивать для этого плановую или, что эффективнее, внеплановую проверки. — С помощью программы «Меркурий», которую внедрили с этого года, с помощью Управления Россельхознадзора этот процесс стал более прозрачным. Потому что мы можем отследить, сколько конкретно мясо поступало на это предприятие. Или сколько молока поступало. И сколько готовой продукции потом получалось на выходе. Соотношение этих цифр может привести к тому, на каком этапе произошла эта фальсификация, — пояснил госинспектор Управления Россельхознадзора по Воронежской области Владимир Иванов.