5 рецептов салатов для Великого поста

Редактор BeautyHack Наталия Капица делится любимыми рецептами постных салатов и рассказывает, как приготовить вкусный и полезный майонез на основе консервированной фасоли.

Теплый салат из печеных овощей

Тыква — 30 г Свекла — 30 г Морковь — 30 г Картофель — 1 шт. Лимон — 1 шт. Салатные листья Тыквенные семена Чеснок Базилик

Для заправки: Льняное масло Оливковое масло Бальзамический уксус

Этот постный салат — один из любимых: вкусно, сытно, просто!

Овощи нарежьте крупными дольками (картофель не очищайте от кожуры!). Смешайте с чесноком, сушеным базиликом и оливковым маслом. Добавьте нарезанный кольцами лимон и запекайте в духовке при температуре 180 градусов. Выложите на подушку из салатных листьев, заправьте смесью из оливкового, льняного масел и бальзамического уксуса. Посыпьте тыквенными семенами и подавайте к столу

Совет! По содержанию полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, необходимых для поддержания здоровья кожи, волос, ногтей, льняное масло оставило далеко позади рыбий жир — там их в два раза больше. Заправляю им салаты и принимаю отдельно — начинаю утро с ½ ч.л «витаминного коктейля». Во время поста молочные продукты (без которых мне живется тяжело) под жестким запретом. Из-за этого у меня нарушается гормональный фон. Следствие: высыпания на лице. Льняное масло содержит лигнан — природный фотоэстроген. Лично мне его присутствие в рационе помогает привести лицо в нормальный вид. Но если вы регулярно страдаете от гормональной дисфункции, обратитесь в врачу. Возможно льняное масло для вас «табу», как и другие продукты, влияющие на гормональный фон.

Салат из рукколы с печеным «тофу»

Тофу — 100г Руккола — 50 г Черри — 30 г Авокадо — 30 г Морская соль Прованские травы Соевый соус

Для заправки: Оливковое масло Чеснок Базилик

Тофу нарежьте кубиками и замаринуйте в смеси из соевого соуса, чеснока и прованских трав. Запеките в духовке до образования румяной корочки. Авокадо нарежьте небольшими дольками, черри — четвертинками. Смешайте все ингредиенты. Заправьте взбитым в блендере оливковым маслом с добавлением чеснока и базилика.

Салат с нутом и вялеными томатами

Нут — 70 г Вяленые томаты — 20 г Шпинат — 50 г Оливки без косточек — 30 г Болгарский перец — 30 г Для заправки: Бальзамический уксус Оливковое масло

Нут замочите на ночи в холодной воде. Выложите в горшочек для запекания, добавьте тмин, морскую соль и готовьте в духовке около 3 часов (можно просто отварить либо использовать консервированный). Болгарский перец разрежьте на продольные ломтики и обжарьте на сухой сковороде-гриль. Остудите. Смешайте все ингредиенты. Заправьте смесью из оливкового масла и бальзамического уксуса.

Совет! В пост основной источник растительного белка — бобовые. В «бараньем горохе» (он же нут) его содержится 20 г на 100 г продукта. В сушеном виде нут сохраняет до 70% полезных ингредиентов — не исключайте его из рациона после окончания поста. Тем более, из него можно приготовить столько вкусных и полезных блюд.

Салат из моркови и сельдерея с домашним постным майонезом

Морковь — 100 г Сельдерей — 30 г Зеленое яблоко — 30 г Грецкие орехи — 20 г Для майонеза (300 мл) Консервированная белая фасоль — 6 ст.л Горчица — 1 ст.л. Оливковое масло — 100 мл Яблочный уксус — 1 ч.л. Морская соль — 1/2 ч.л. Сахар — 1/2 ч.л Морковь, сельдерей и яблоки нарежьте тонкой соломкой. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Все ингредиенты для майонеза выложите в чашу блендера и хорошо взбейте на высокой скорости. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного овощного бульона. Заправьте салат, украсьте свежей зеленью. Готово!

Теплый салат с цукини и шампиньонами

Цукини — 70 г Шампиньоны — 50 г Кус-кус — 30 г Болгарский перец — 1 шт. Миндальные лепестки Петрушка Оливковое масло Чеснок

Цукини и шампиньоны нарежьте тонкими пластинами. Посолите и запеките в духовке. Кус-кус отварите до готовности, предварительно обжарив с добавлением оливкового масла. Перец запеките на сковороде-гриль. Смешайте все ингредиенты. Заправьте взбитым с чесноком и петрушкой оливковым маслом. Посыпьте миндальными лепестками.