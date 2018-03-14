В Ставрополе 18 марта пройдут сразу две ярмарки выходного дня

Ярмарочный сезон продолжает набирать обороты в краевом центре. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Продовольственная акция, пройдет 18 марта сразу в двух точках: на улице пригородной, 215 и на улице Октябрьской, 101.

Покупатели смогут пробрести товары местных производителей: овощи, сыры, рыбу, молочную продукцию, колбасы, сладости и многое другое.

К примеру, на предыдущей ярмарке килограмм сыра «Российский» можно было приобрести за 300 рублей, макарон — за 40 рублей, а литр масла подсолнечного — за 60 рублей.