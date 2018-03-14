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В Ставрополе 18 марта пройдут сразу две ярмарки выходного дня
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В Ставрополе 18 марта пройдут сразу две ярмарки выходного дня 

АиФ Ставрополье 14 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Ярмарочный сезон продолжает набирать обороты в краевом центре. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
Продовольственная акция, пройдет 18 марта сразу в двух точках: на улице пригородной, 215 и на улице Октябрьской, 101.
Покупатели смогут пробрести товары местных производителей: овощи, сыры, рыбу, молочную продукцию, колбасы, сладости и многое другое.
К примеру, на предыдущей ярмарке килограмм сыра «Российский» можно было приобрести за 300 рублей, макарон — за 40 рублей, а литр масла подсолнечного — за 60 рублей.
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