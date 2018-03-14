Как похудеть после родов по знаку зодиака

Похудение — эта тема одна из самых популярных среди молодых мам. Пользу физических нагрузок никто не подвергает сомнению, однако существует мнение, что кормящим женщинам следует прибегать к ним осторожно, так как молочная кислота, которая вырабатывается в процессе интенсивной работы мышц, может негативно сказаться на вкусе молока, и ваш малыш попросту откажется брать грудь. Видимо, для того, чтобы сбросить несколько килограммов, акцентировать усилия надо все-таки на питании. И здесь астрология может дать ценные подсказки. Свои рекомендации дает практикующий астролог Полина Коваленко.

Полина Коваленко, практикующий астролог

Во-первых, отслеживайте состояние Луны — растущая она или убывающая. Растущая Луна (с момента новолуния и до полнолуния) — это период набора энергии, когда можно позволить себе есть почти столько, сколько хочется. Потому что вся пища, которая поступает в это время в ваш организм, усвоится, а калории — израсходуются.

Указанный период — это как символическое утро, когда полезно поесть хорошо, запастись энергией на целый лунный месяц.

От новолуния до полнолуния лучше не начинать придерживаться какой-либо диеты: сделать это будет невероятно сложно, все время будет хотеться есть. К тому же риск негативного влияния такого воздержания на здоровье увеличивается в разы. А вот время убывающей Луны (оно начинается сразу после полнолуния и длится до следующего новолуния) — это наш символический вечер, когда есть надо только для того, чтобы утолить голод, так как организм усвоит лишь толику принятой пищи, остальная распределится в нем теми самыми лишними граммами и килограммами. И ограничивать себя в еде надо начинать именно в этот период: у большинства аппетит ниже, чем в первой половине лунного месяца, а значит, это будет сделать проще. Во-вторых, в каждом лунном месяце есть второй лунный день. Это поистине сакральное время для всех худеющих и всех желающих получать только полезную пищу.

В этот день надо слушать, чего хочет организм, — и покупать именно эти продукты.

Конечно, не надо крайностей — поэтому мы не станем прислушиваться, к какому фастфуду нас склоняет наше тело. Речь идет не о готовых блюдах, а о продуктах. Их в это время мы можем смело выбирать, прислушиваясь не столько к советам, сколько к своим желаниям, или отвергать — акцентируя внимание на нежеланиях.

Так что ищите лунный календарь и определяйте, что и когда есть.

Ну и в-третьих, для каждого знака зодиака есть продукты суперполезные, им и надо отдать предпочтение. И для каждого знака зодиака есть такая пища, которая является настоящим искушением и провоцирует если уж не набор лишнего веса, то проблемы со здоровьем — точно. Овен (21 марта — 20 апреля)

В глубине души каждый Овен — великий кулинар, просто не у всех есть время и возможность проявить это качество. Может сказываться и воспитание — например, если в семье считалось, что умение готовить недостойно восхищения и поощрения.

А между тем представители этого знака должны употреблять преимущественно ту пищу, которую готовят сами.

Традиции в питании — ваше все. Вредна для вас пища, которая преподносится в «революционных» формах: всевозможные мюсли, хлебцы, злаковые батончики, каши быстрого приготовления и прочее. Теплые и горячие блюда предпочтительные холодных. Рекомендация недосаливать еду — для вас. А пресный вкус — полезнее, чем вяжущий. Телец (21 апреля — 20 мая)

Если ловите себя на желании анализировать то, что кладете в рот, — вы на правильном пути. Вырабатывайте полезную привычку читать, что входит в состав продуктов, которые покупаете, а также отслеживать срок их годности. При готовке соблюдайте правила гигиены.

Раздельное питание, монодиета — это ваши идеальные типы питания.

Изучите основы молекулярно кухни — вдруг она вам понравится? Неполезна для вас фьюжн-еда, когда смешиваются блюда и ингредиенты из кухонь разных регионов. Также стоит отказаться от сложносоставных блюд с непривычным соединением, казалось бы, несочетаемых продуктов, когда теряется вкус и запах основного ингредиента. Близнецы (21 мая — 21 июня)

Диеты, ограничения в питании — это не ваша история. Долгие годы вы можете особо не придерживаться строгих диет и оставаться стройными, а почти любая диета в вашем случае окажется эффективной.

Как правило, после родов вы быстро и без особых усилий возвращаетесь к нормальному весу.

Ваши порции должны быть достаточно большими, а в рационе — присутствовать жиры (в том числе и животные) и продукты, которые долго перевариваются.

Слабое место — неумеренные физические тренировки.

Пропорционально продолжительности занятий растет и ваш аппетит. Вредно спортивное питание — различные протеины, аминокислоты, жиросжигатели, добавки и прочее. Избегайте также чересчур горячих и острых блюд. Рак (22 июня — 22 июля)

Для вас трапеза — процесс творческий, вы нередко через него и самоутверждаетесь, и самореализуетесь. Раки любят не только готовить, но и есть. Обожают воплощать в жизнь рецепты сложные, блюда — с настоящим букетом вкусов.

Едите чаще всего больше, чем представители других знаков, если только не страдаете заболеваниями желудка.

Вам нужно есть в компании, на виду: необязательно для этого ходить в заведения общепита, вы любите приглашать к себе на обед или ужин знакомых, соседей. Идеально, если у вас есть семья, то есть ежедневно вы готовите для многих едоков: важно, чтобы у вас не было излишков еды.

Критично относитесь к рекомендациям много пить жидкости — она не для вас.

Боритесь с пристрастием к различным эссенциям и усилителям вкуса. Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете больше довольны своей фигурой, если станете проще относиться к еде и откажетесь от блюд со сложными рецептами. Блюда «на скорую руку» (то есть из доступных продуктов и быстро готовящиеся) станут для вас спасением. Так же как и актуальная информация о пользе и вреде тех или иных продуктов, подкрепленная авторитетными научными и лабораторными исследованиями.

Пищу предпочтите легкую не только в приготовлении, но и по составу, холодную, а не горячую, привыкните к слегка вяжущему вкусу — он для вас самый полезный.

Продукты со сладким вкусом должны быть в вашем рационе в минимальном количестве. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть — это известное изречение отражает ваше идеальное отношение к еде. Дева (23 августа — 22 сентября)

Большинство из вас лучше кого-либо осведомлены в темах правильного питания, самых эффективных диет, наиполезнейшего сочетания продуктов. Но стоит прислушиваться к мнению специалистов.

В основе похудения лично для вас должен быть строгий режим питания.

Свежий хлеб замените подсушенным, полюбите квашеные и маринованные продукты, баклажаны и сливы во всех видах.

Актуальна для вас рекомендация не есть после 18 часов.

Не увлекайтесь также пророщенными злаками, особенно если это зерна пшеницы. Что касается овощей и фруктов, то на вашем столе должно быть минимальное количество плодов красного, оранжевого и желтого цвета. Строго контролируйте потребление соли. Весы (23 сентября — 22 октября)

Именно Весы чаще других пытаются заедать стресс, причем выйти из этого состояния им очень сложно, характерное для них правило придерживаться во всем золотой середины в этом случае не работает.

Так что осознайте наличие у себя этой пагубной привычки и искорените ее.

Это будет легче сделать, если вы откажетесь от еды пресной и начнете предпочитать еду оригинальную и неповторимую, чаще станете пробовать новые рецепты, новые способы приготовления блюд, оснастите кухню максимумом бытовой техники.

Тушеные блюда, молочные продукты, травяные чаи не очень укрепят вас и так же мало успокоят.

Вам лучше принимать пищу в компании человека, с которым за едой можно обсудить интересные для обоих темы. Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У вас может быть своеобразное представление о том, что такое порция еды нормального объема. Как правило, она больше рекомендуемой, то есть вы элементарно переедаете.

Так что в целях похудения прежде всего стоит сократить количество еды.

Не зацикливайтесь на узком круге продуктов — вам можно смело сочетать в еде даже несочетаемое.

Минимализм в питании — не для вас. Пусть на вашем столе будет многообразие не только вкуса, но и цвета.

Вы сами для себя можете стать диетологом и врачевателем несложных болезней при помощи правильно подобранной пищи. Вам стоит взять на вооружение известную рекомендацию: есть надо только тогда, когда действительно испытываешь чувство голода. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Самая лучшая пища для вас — горячая и достаточно острая, но вместе с тем такая, когда ярко выражен вкус каждого ингредиента, когда он не забивается ароматом специй.

Откажитесь от употребления больших порций три раза в день. Ваша диета — дробное питание.

Плохо переносите продукты с кислым вкусом, жиры, большие перерывы между приемами пищи, в том числе ночные. Вам надо есть и после шести вечера, и рано утром, даже если в качестве еды будет стакан молока. Рекомендуем обратить внимание на качественные БАДы — они действительно окажутся для вас полезными. А спортивное питание поможет достичь так желаемого вами баланса полезных питательных веществ. Козерог (21 декабря — 19 января)

Кому-кому, а вам действительно в течение дня нужно пить достаточно воды. И перед тем как что-то положить в рот, обязательно нюхайте, как пища пахнет. Если запах не нравится — не ешьте это. Важно прислушиваться к своим ощущениям во время еды. Для вас губительны большие порции и обжорство — такой метод питания вас по-настоящему разрушает.

Вам лучше не есть на глазах у большого количества людей.

Представляют опасность модные и очень популярные методики питания — зато бесценен индивидуальный опыт. То, что другие считают пищей аскетичной, — для вас наилучший вариант.

Посты вас действительно оздоравливают.

Но сведите к минимуму употребление грибов и сложносоставных блюд с большим количеством ингредиентов. Водолей (20 января — 18 февраля)

Как это ни парадоксально, для того, чтобы не толстеть до невероятных размеров и не болеть, Водолеи должны употреблять пищу вкусную, в том числе и сладкую. Пусть в течение дня будет несколько таких «подарков»: в виде яблока или апельсина, горсти кураги или даже конфеты или мини-пирожного к чашке чая.

Это позволит не объедаться другими продуктами, в которых гораздо больше калорий.

Если ваш образ питания — основательно есть один раз в день, преимущественно вечером, а до этого перебиваться чаем и кофе, не удивляйтесь ни растущему весу, ни мучающим вас болезням и упадку сил.

Ешьте «по правилам» — три раза в день. По минимуму употребляйте блюда со смешанными вкусами, выбирайте с одним ярко выраженным.

Вегетарианство не станет панацеей от лишнего веса. Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Представители этого знака не должны чувствовать себя голодными — от этого напрямую зависят и их жизненная сила, и уверенность в себе, и то, насколько активны они в социальной жизни. Для самосовершенствования и саморазвития, которым так любят предаваться представители этого знака, нужно обеспечить хорошее состояние материальной оболочки их души, то есть тела.

Прислушивайтесь к своим ощущениям — они не обманут.

Вы плохо переносите горький вкус, обезжиренные продукты, бессолевую диету, холодные блюда, жесткие ограничения в еде, минимальные порции, а также голодание.

Соленая пища улучшает самочувствие и запускает оздоровительные процессы в организме.

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