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В Ульяновске пройдет аукцион страусиных яиц
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В Ульяновске пройдет аукцион страусиных яиц 

АиФ — Ульяновск 15 марта 2018
Фото: АиФ – Ульяновск
Страусиные яйца будут выставлены на аукцион в ульяновском парке «Винновская роща» 15 марта. В дальнейшем такие аукционы будут проводиться каждый четверг, сообщается в официальной группе парка в vk.com.
Страусиные яйца имеют огромный размер и изумрудный цвет. На аукционе будут продаваться на подставке с ручной росписью.
«Это необычный сувенир, который вы сможете подарить сами себе и поставить на полку или близким на праздник. Первоначальная ставка и шаги аукциона будут символические, так что победить сможет любой желающий. Сувениры любезно предоставлены нашими австралийскими Эму — Клёпой и Лори», — говорится в сообщении.
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