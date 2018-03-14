Рецепты бургеров, курочки KFC и другого фастфуда, который вы и дома приготовите не хуже

Три вечных вопроса мучают человечество. Одиноки ли мы во Вселенной? В чем смысл жизни? И почему в макдональдсе так вкусно? Первые два вопроса не в нашей компетенции, а вот на третий ответ, кажется, знаем. Рестораны быстрого питания никаких сверхъестественных ингредиентов не используют, тут все дело в соблюдении рецептуры. Так что настоящий фастфуд (в хорошем смысле этого слова) вы можете приготовить и дома, если возьмете на вооружение этот пост.

1. Курица, как в KFC Служители культа полковника Сандерса действительно готовят курятину с добавлением 11 трав и специй. Но для семейного ужина можно обойтись и без сельдерейной соли и сухих листьев чабреца, правда? Вам понадобятся три четверти стакана муки, столовая ложка соли, столько же перца, две чайные ложки готовой приправы для птицы и полторы чайные ложки паприки. Это из расчета на четыре окорочка, поделенных на голени и бедра.

Все сухие ингредиенты поочередно засыпайте в глубокую миску, постоянно помешивая. Вымоченные в воде куски курицы от души изваляйте в получившейся смеси. Теперь выкладывайте их на смазанную маслом сковородку (хорошо бы отыскать арахисовое, тогда курица не прилипнет) — и в духовку, разогретую до 190 градусов. Курица дойдет до кондиции минут через 45-50. Где-то на середине процесса полейте ее маслом из сковородки для образования корочки.

2. Датский хот-дог Рецепт классического хот-дога элементарен, как таблица умножения. Поэтому выберем датский вариант, чуть более изощренный. Главная (и единственная) особенность этого хот-дога — хрустящий лук. Шинкуем его и обжариваем до золотистого цвета на растительном масле. Добавляем соль и перец, размешиваем и тут же посыпаем мукой. И еще раз тщательно мешаем, чтобы мука не подгорела.

Румяный лук выкладываем на салфетку, которая впитает лишнее масло, и на этом изощренная часть заканчивается. Далее все по классике. Обжариваем сосиски, укладываем их в надрезанные булки и заливаем кетчупом с горчицей. Теперь лук и нарезанные огурчики. Все, вы в Копенгагене.

3. Картофель фри Дома поесть вкусный картофель фри можно только в том случае, если приготовить его самостоятельно. Потому что пока будет ехать доставка, картошка остынет и потеряет всю свою прелесть. Выберите несколько крупных клубней и нарежьте одинаковыми брусками с сечением примерно сантиметр на сантиметр. Затем опустите их минут на десять в холодную воду, чтобы вывести лишний крахмал. После чего протрите бумажными полотенцами.

Хорошо, если у вас имеется фритюрница, но можно использовать и обычную кастрюлю. Растительного рафинированного масла наливайте в четыре раза больше, чем объем картошки. Масло следует разогреть до 180 градусов. Чтобы проверить, достигнута ли нужная температура, опустить один ломтик. Если зашипел и всплыл, можно закладывать остальную картошку. Когда ломтики приобретут золотистый оттенок, перемешайте и подождите еще минуту. Солить рекомендуем уже на тарелке, а не во время жарки. И не вздумайте использовать масло повторно.

4. Бургер

И наконец о короле фастфуда. Казалось бы, что может быть проще, чем бургер: булка, котлета, соус и что-нибудь еще по вкусу. Однако разработка своего рецепта — дело, мягко говоря, непростое. Какую котлету использовать? Классическую охлажденную говядину или добавить свинину, а может, куриную грудку? Подобрать соус — вообще целое искусство. И это мы еще молчим про уровень прожарки и сочетаемость дополнительных ингредиентов.

Одним словом, тут открывается широкая волнующая тема, которая достойна отдельной статьи с описанием всех нюансов. Научитесь делать по-настоящему крутые бургеры.

Заделаться мастером бургеров