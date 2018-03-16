Ряд продуктов питания сводит лечение рака на нет

Группа ученых доказала, что рацион питания влияет на эффективность лечения рака молочной железы. В последние годы в лечении рака молочной железы у женщин применяется комплексная терапия палбоциклибом (ингибитор CDK4/6) в сочетании антигормональным лечением — сообщает МедикФорум. Международная группа ученых с участием сотрудников университета Вены (Австрия) доказала, что вещества из продуктов питания с гормональным эффектом способны снизить эффективность лечения. Эксперименты с клеточными культурами показали, что ксееноэстрогены, содержащиеся в рисе, зерновых культурах и сое противодействуют противораковым медикаментам. Причем заметное влияние рациона на эффективность терапии проявляется даже при незначительном потреблении таких продуктов. Таким образом, пациенткам, находящимся на лечении рака молочной железы, необходимо воздерживаться от пищи, содержащей фитоэстрогены. Подробно об исследовании сообщает журнал Cell Chemical Biology.