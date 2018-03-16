Ещё
Ряд продуктов питания сводит лечение рака на нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ряд продуктов питания сводит лечение рака на нет 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Группа ученых доказала, что рацион питания влияет на эффективность лечения рака молочной железы. В последние годы в лечении рака молочной железы у женщин применяется комплексная терапия палбоциклибом (ингибитор CDK4/6) в сочетании антигормональным лечением — сообщает МедикФорум. Международная группа ученых с участием сотрудников университета Вены (Австрия) доказала, что вещества из продуктов питания с гормональным эффектом способны снизить эффективность лечения. Эксперименты с клеточными культурами показали, что ксееноэстрогены, содержащиеся в рисе, зерновых культурах и сое противодействуют противораковым медикаментам. Причем заметное влияние рациона на эффективность терапии проявляется даже при незначительном потреблении таких продуктов. Таким образом, пациенткам, находящимся на лечении рака молочной железы, необходимо воздерживаться от пищи, содержащей фитоэстрогены. Подробно об исследовании сообщает журнал Cell Chemical Biology.
МедикФорум: последние новости
Учёные: Оливковое масло может оказаться смертельно опасным Стало известно, когда авокадо, свекла и клубника опасны для жизни Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение