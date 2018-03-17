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Татьяна Мерзлякова накормила уральцев постной едой с Царского стола
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Татьяна Мерзлякова накормила уральцев постной едой с Царского стола 

АиФ Урал 9 часов назад
Фото: АиФ Урал
Сегодня в Екатеринбурге прошел фестиваль постной кухни, приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II. В мероприятии приняли участие известные общественные деятели Свердловской области, об этом сообщает в субботу, 17 марта, «АиФ-Урал».
Фестиваль проходил в Уральском центре развития дизайна и был посвящен постным блюдам Царского стола. В мероприятии приняли участие известные политики и общественники региона. Прямо со сцены свои кулинарные способности продемонстрировали председатель Заксо Людмила Бабушкина, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, первый замглавы администрации главы региона Вадим Дубичев, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин, советник руководителя администрации губернатора Александр Рыжков, а также Александр Харлов, представитель МИД РФ в Екатеринбурге.
Кроме того, в фестивале принимали участие храмы и монастыри Екатеринбурга и области, рестораны, кафе, учебные заведения и простые жители, увлекающиеся кулинарией. Гости мероприятия могли попробовать различные блюда с Царского стола и узнать секреты их приготовления. Так, в меню были представлены «рис императрицы», «крутая» гречневая каша на пару, драгомировская каша, печеные яблоки, оладьи из яблок и тыквы, салаты с морепродуктами; множество различных соусов с медом, вареньем, кислой и сладкой приправой; котлеты и беляши из чечевицы и другие.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась сегодня, в 12 часов. В ней принимал участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Напомним, в начале этой недели актриса из «Уральский пельменей» Юлия Михалкова проводила мастер-класс по приготовлению постной пищи, который был приурочен к фестивалю постной кухни. Мероприятие проходило в трапезной духовно-просветительского центра «Царский» рядом с Храмом-на-Крови. Фотографиями того, как все прошло, Михалкова поделилась в своем «Instagram».
Друзья! Четвертый год подряд я с большой радостью поддерживаю фестиваль «Постной Кухни», который проходит во дни Великого Поста по благословению Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. И сегодня мы провели мастер-класс по приготовлению обеда из постных блюд из меню семьи Императора Николая II. Знаете, это была очень простая, но сытная и полезная еда: каши, разносолы, кисели, легкий суп и вкуснейшее ореховое печенье! Поститесь постом приятным! Ваша Юля P. S. А завтра я расскажу вам рецепт настоящего царского киселя #Екатеринбург #фестивальпостнойкухни #ЮлияМихалкова
Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 12 Мар 2018 в 9:56 PDT
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