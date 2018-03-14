«Вилка с левой стороны должна быть»: Салтыковой указали на неправильную сервировку

Известная певица Ирина Салтыкова уже не раз хвалилась перед поклонниками внутренним убранством своих домов, тем, как она встречает гостей, и различными необычными блюдами. Сейчас она решила показать и свой ужин, который также очень понравился ее подписчикам в сети.

Российская эстрадная певица и актриса довольно открыта перед почитателями таланта в соцсетях. Знаменитость частенько рассказывает им в личном микроблоге о каких-то важных моментах из своей жизни, концертной деятельности, участии в разнообразных мероприятиях. Но сейчас она просто показала им блюдо, состоящее из жареного кальмара и салата, которое сама исполнительница определила очень просто. «Ужин легкий», — подписала публикацию исполнительница.

После увиденного на этом снимке подписчики артистки немного удивились тому, каким способом было приготовлено мясо кальмара, но от этого оно не стало для них более привлекательным. Правда, часть Интернет-пользователей обратили внимание на еще одну деталь: неправильную сервировку стола. Именно об этом они и поспешили напомнить своему кумиру. «А чего вилка справа?» «Нож и вилку поменяйте местами!» «Ммм! Кальмары на гриле — это интересно!» «Следит за фигурой кошечка…» «Вилка с левой стороны должна быть!» «Я-то знаю, как красиво ты умеешь накрыть стол! И как вкусно приготовить!» «Ну, прямо совсем легкий, после такого и не уснёшь!» Но единственным действительным разочарованием для поклонников Салтыковой стало то, что у них нет возможности присоединиться к знаменитости за столом. Хотя они тут же попытались разузнать рецепт блюда и выразили желание приготовить нечто подобное самостоятельно.

А некоторое время назад Ирина в популярном ток-шоу рассказала многочисленной аудитории и о своих романах.