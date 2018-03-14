9 удивительных свойств меда для здоровья

СодержаниеВыбор меда: какой продукт полезенЦветочный медПадевый медПьяный (ядовитый) медПолезные свойства меда: только факты1. Поддержка в сезон простуд2. Мощный энергетик3. Пища для ума4. Борец со стрессом5. Эликсир мужества6. Первая помощь7. Помощник в похудении8. Секрет вечной молодости9. Подпитка для сердцаЛожка дегтя: предосторожности и здравый расчет

Пасечники советуют начинать день с ложечки меда. Этот уникальный продукт активизирует защитные силы организма, укрепляет иммунитет, увеличивает работоспособность и помогает бороться со стрессами. При этом мед — единственный продукт на земле, который не портится. Это кажется невероятным, но он может храниться без потери вкусовых качеств 1000 и более лет, — показывают археологические раскопки ученых!

Однако есть его можно не всем и не всегда. Последние данные ученых говорят о том, что не все виды меда одинаково полезны, а некоторые и вовсе являются ядовитыми.

Выбор меда: какой продукт полезен

Все виды меда по ботаническому происхождению можно разделить на три категории: цветочный, падевый и пьяный мед. Самым вкусным, ароматным и здоровым продуктом при этом считается цветочный мед.

Цветочный мед Пчелы собирают его с цветков липы, акации, подсолнечника и других полезных растений. Определить качество такого продукта несложно. Так, самым питательным с точки зрения содержания необходимых организму веществ является мед темного цвета. В нем больше йода, меди, железа и кобальта чем в светлом продукте. Однако это не значит, что светлые сорта приносят меньше пользы организму. У каждого вида меда свои характеристики и уникальный состав.

А вы знали?

Насыщенная цветовая палитра и едва терпкий, изысканный вкус у гречишного меда. Его цвет может варьироваться от насыщенно-желтого до бардового оттенка. В составе — огромное количество железа, поэтому его советуют включать в меню питания людей, страдающих анемией.

Не менее полезный, но еще более темный — каштановый мед. У него вязкая густая текстура и вкус с горчинкой. Причем, чем дольше хранится мед, тем гуще он становится. В процессе кристаллизации этот сорт приобретает структуру желе. Этот мед советуют употреблять для скорейшего восстановления иммунитета после затяжной болезни или перенесенных инфекционных заболеваний.

Падевый мед Название этого вида меда произошло от слова «падь», так пасечники называют липкие сладкие капли растительного сока, которые пчелы собирают на коре деревьев и листьях растений. Сбор начинается в тот момент, когда не хватает цветочного нектара — например, в сезон дождей. В отличие от предыдущего вида меда, вкус падевого заметно проигрывает: у него другая структура, а вот ценность для здоровья такая же. Просто качество меда ниже.

Так, падевый мед можно узнать по темному оттенку, слабому аромату или его отсутствию вовсе. В консистенции проглядываются кристаллы разной величины. Такой мед активно используют в кулинарии для приготовления сладких десертов, вторых блюд и салатов. Его же применяют в косметологии, включая в состав кремов, масок для лица, скрабов и препаратов для салонных процедур.

Пьяный (ядовитый) мед Отличить этот вид меда от двух предыдущих достаточно сложно, и иногда это посильно только профессионалу. Догадаться о том, что перед вами не самый полезный продукт можно только по легкой горечи и отсутствию типичного аромата. Запах пьяного меда напоминает аромат жженого сахара. Но почему у него такое название и какие претензии у экспертов к его составу?

«Пьяным» мед называют потому, что он «одурманивает», вызывает головокружение и головную боль, среди других неприятных симптомов — тошнота и рвота, судороги. К счастью, спустя 48 часов симптомы отравления проходят самостоятельно.

Для пчел эта разновидность меда абсолютно безопасна, а вот на человека оказывает негативное воздействие. Собирают пчелы пыльцу и нектар с растений семейства вересковых — азалии, рододендрона, аконита и багульника.

Интересно!

Дурманящие свойства пьяного меда обеспечили ему «билет» на страницы истории. Так, существуют свидетельства, что однажды пьяный мед свалил с ног целый легион римских солдат! К счастью, встречается этот продукт нечасто. О нем не понаслышке знают жители Кавказа и горной местности в средней и северной Японии.

Есть мнение, что неприятные побочные эффекты от употребления пьяного меда можно предупредить, если подогреть его до температуре 50 С под давлением 60-67 мм рт. ст. При этом эта мера сохраняет питательные свойства меда.

Полезные свойства меда: только факты

Сегодня мед является главным кандидатом на звание самого полезного продукта. Но при одном условии — если он настоящий и качественный. Это лакомство богато на витамины и минеральные вещества, ферменты и полезные кислоты. Важно учитывать, что мед должен быть зрелым.

Незрелым медом называют тот, который не запечатан в сотах, этот продукт еще не готов к употреблению. Если его разлить в банку, то спустя некоторое время он расслоится на плотный и жидкий слой. При этом на поверхности будут видны пузырьки воздуха — эффект «газировки». Таким медом иногда разбавляют зрелый продукт для удешевления его стоимости.

Узнать, зрелый перед вами мед или нет, можно также при помощи теста в домашних условиях: капните продукт на бумагу, если капля растечется или оставит мокрый след, перед вами фальсификат либо незрелый мед. Зрелый продукт так и останется упругой каплей, в нем нет лишней влаги и он не подвержен брожению. Какие же свойства у хорошего зрелого меда?

1. Поддержка в сезон простуд

Одна из главных функций меда — повышение иммунитета. Без него не обойтись в сезон вирусов и ОРЗ. Чай с медом помогает согреться, облегчает боль в горле, а в вечернее время служит отличным снотворным. Но нужно иметь в виду, что мед не терпит сильного нагревания, чтобы он не потерял полезных качеств, не нужно растворять его в кипятке.

А вы знали?

Мед является важной составляющей многих рецептов народной медицины. Однако не все они одобрены врачами. Но есть средства, которые получили поддержку у эскулапов! Для облегчения кашля, боли в горле и скорейшего выздоровления при простуде мед можно добавить в молоко или соединить в пропорции 1:3 с натертой редкой, репой или соком лимона.

2. Мощный энергетик

Напитки с медом, в том числе, русские национальные — например, сбитень или медовуха, показали свою эффективность в деле восполнения сил и энергии. Они снимают утомление, повышают жизненный тонус и увеличивают работоспособность. А медовую воду спортсмены пьют во время тренировки. Она служит источником энергии и за счет содержания магния и калия помогает избежать судорог в мышцах.

3. Пища для ума Мед оказывает благотворное влияние на память, помогает поддерживать мозг в тонусе и увеличивает концентрацию.

4. Борец со стрессом

Мед в чистом виде полезен для жителей мегаполиса, которые ежедневно сталкиваются со стрессом. Он успокаивает нервную систему, оказывает общеукрепляющее действие на организм, снижает тревожность и помогает победить бессонницу.

А вы знали?

Сладкие сны способен подарить акациевый мед. Он обладает нежным вкусом и способен украсить любое блюдо, не перебивая вкус. При этом он медленно кристаллизуется, сохраняя природную структуру до двух лет.

А в борьбе с повышенным давлением пригодится мед из одуванчика. Он способствует снижению артериального давления и обладает столь же мягким, благородным вкусом, как и акациевый.

5. Эликсир мужества

Исследования показали, что регулярное потребление меда станет отличным решением для пар, которые готовятся к зачатию ребенка. Мед увеличивает продуктивность и активность сперматозоидов, что увеличивает шансы наступления беременности у женщины.

6. Первая помощь

Благодаря тому, что мед обладает противовоспалительными свойствами, его можно применять для уменьшения зуда после укусов насекомых. В ходе клинических исследований ученые из США подтвердили у меда наличие противогрибковых и антибактериальных свойств.

7. Помощник в похудении

Мед является более здоровой альтернативой сахару в напитках и десертах. Но нужно не забывать о том, что нагревание продукта до 60°C и выше, переводит полезное лакомство в обычный подсластитель.

Факт!

Исследования, опубликованные в BMC Complementary and Alternative Medicine, показали, что замена сахара медом во время приготовления блюд, улучшает микрофлору кишечника у лабораторных мышей.

8. Секрет вечной молодости

Все виды меда богаты на антиоксиданты — вещества, которые борются со свободными радикалами — «виновниками» поломок ДНК и преждевременного старения организма. Кроме того, мед оказывает разглаживающее и подтягивающее действие на кожу, поэтому часто входит в комплекс процедур против целлюлита, восстановления упругости кожи после стремительного похудения.

9. Подпитка для сердца

Мед славится высоким содержанием фенолов и других антиоксидантов. Многие из них ученые связывают с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что мед может служить одной из мер профилактики в отношении сердечных приступов и инсультов.

Ложка дегтя: предосторожности и здравый расчет

Эксперты советуют придерживаться чувства меры в отношении меда. Его не стоит включать в питание детей до года, а детям младшего возраста употреблять не более 50 граммов в день. Допустимая норма для взрослых составляет 150 граммов в сутки.

В списке противопоказаний к употреблению сладости — сахарный диабет второго типа, острый гастрит, панкреатит, ревматизм и диатез.

Мед — это натуральный продукт, который человек употребляет с древнейших времен. Как высокоуглеводный продукт, мед — источник энергии в организме. Это одно из немногих натуральных полезных лакомств.

Кроме большого количества сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза), небольшого количества белка 0,3-0,8г, мед содержит также практически весь спектр микро— и макроэлементов (калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец), витаминов (группы В, С, К, Е, фолиевая кислота, каротин — провитамин А). Мед совершенно не содержит жиров.

Самое главное достоинство меда в том, что в нем содержится большое количество биологически активных веществ, действие многих из которых до сих пор до конца не изучено. Ведь пчелы создают мед для вскармливания подрастающего поколения, соответственно мед должен дать все, что необходимо для жизни.

Мед содержит ряд веществ, обладающих антибактериальным действием, именно поэтому он может стоять без холодильника и не портиться годами. Он обладает также потогонным и противовоспалительным действием, поэтому полезен при любых простудных инфекциях. Обладает прекрасным согревающим и рассасывающим действием при применении наружно в виде компрессов

Кроме того, мед, собранный в разных регионах или с разных видов растений, будет обладать разным составом и соответственно разными полезными свойствами. Например, гречишный мед содержит больше железа, поэтому более полезен при анемиях, а вересковый — больше кальция и цинка, поэтому полезен для кожи и костей.

На сегодняшний день мед используют при лечении огромного количества заболеваний, существует даже такое направление медицины — апитерапия — лечение продуктами пчеловодства.

Основные противопоказания меда — это индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. По этим причинам мед обычно не дают маленьким детям, беременным и кормящим.

Мед — калорийный продукт 320-340 ккал на 100 г, поэтому важно соблюдать меру в его употреблении. Нома потребления должна быть такой же, как и у добавленного сахара: не более 6 ч. л. в день женщинам и не более 9 ч. л. в день мужчинам. При сахарном диабете мед противопоказан.

Комментарий экспертаРузанна Азатовна Еганян, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России , специалист по рациональному питанию, кандидат медицинских наук

Мед — это уникальный продукт питания, не просто вкусный, но и очень полезный для здоровья. Издавна известна его целительная способность заживлять раны и ожоги, его благотворное влияние на организм при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения.

Мед поражает своим разнообразием. У пчеловодов можно найти липовый, гречишный, вересковый, клеверный, донниковый, каштановый или цветочный (горный, луговой, степной, лесной) мед. Каждый вид обладает своими полезными свойствами. Однако, чтобы он приносил пользу, а не вред нашему организму, следует знать о его особенностях:

Не навреди!

В меде высокое содержание простых углеводов, а значит, его неумеренное потребление будет способствовать набору веса.

Некоторые растения-медоносы, точнее, их пыльца, может вызывать аллергию, порой сильную. Поэтому прежде, чем включать мед в свой рацион, проверьте, нет ли у вас на него аллергической реакции.

Высокий гликемический индекс и калорийность — если вы уже страдаете от избыточного веса или преддиабета, лучше ограничить потребление этого сладкого продукта.

Кладовая пользы

Сладость меду придают различные сахара — глюкоза, фруктоза. Благодаря высокому содержанию ферментов в меде, он быстро усваивается организмом, поскольку сахара легко расщепляются. А еще этот «сладкий янтарь» содержит белки, минеральные вещества (например, магний и калий), органические кислоты, фитонциды и витамины (В, РР, С, Н, Е, К) пантотеновую, аскорбиновую, муравьиную, лауриновую, молочную, щавелевую и янтарную кислоты.

Мед вам в помощь

Улучшает обмен веществ. Хорош для диетического питания, восстановления сил у ослабленных и пожилых людей. Оказывает противовоспалительное, антистрессовое действие. Улучшает память. Стимулирует пищеварение и усвоение питательных веществ. Нормализует кислотность желудка и микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Подавляет действие вирусов герпеса, краснухи и др. Стимулирует иммунитет. Косметологический эффект. Укрепляет сердечную мышцу. Антипростудное средство (потогонный, отхаркивающий эффект). Послабляющий или мочегонный эффект (отдельные виды меда). Профилактика малокровия, анемии. Лечение простудных заболеваний суставов (отдельные виды меда). Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.