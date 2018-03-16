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Паштет из куриной печени
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Паштет из куриной печени 

Passion.ru 16 марта 2018
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
куриная печень — 100 г  морковь — 40 г  репчатый лук — 30 г  чеснок — 15 г  сливочное масло — 35 г  соль — 3 г  перец — 1 г  красное вино — 15 мл  шалфей — 2 листика
тимьян — 1 веточка
сливки — 50 мл  куриный бульон — 100 мл  чиабатта — 3 кусочка
трюфельный мед — 30 г  лук-шалот — 30 г  уксус бальзамический — 10 мл  Приготовление:
Печень хорошо почистить и промыть. Нарезать произвольно овощи и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.
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