Паштет из куриной печени

Вам понадобится:

куриная печень — 100 г морковь — 40 г репчатый лук — 30 г чеснок — 15 г сливочное масло — 35 г соль — 3 г перец — 1 г красное вино — 15 мл шалфей — 2 листика

тимьян — 1 веточка

сливки — 50 мл куриный бульон — 100 мл чиабатта — 3 кусочка

трюфельный мед — 30 г лук-шалот — 30 г уксус бальзамический — 10 мл Приготовление:

Печень хорошо почистить и промыть. Нарезать произвольно овощи и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.