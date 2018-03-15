Весеннее блюдо из Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа

Эньши /Хубэй/, 14 марта / Синьхуа / — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.

Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.

В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.