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Весеннее блюдо из Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа
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Весеннее блюдо из Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
Эньши /Хубэй/, 14 марта /Синьхуа/ — Шэфань — это особенное блюдо, которое готовят в каждой семье Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа /провинция Хубэй, Центральный Китай/ в сезон «становления весны» /"личунь", один из сезонов по 24-сезонному сельскохозяйственному календарю/. В древности это кушанье использовали во время жертвоприношений.
В наши дни представители народности туцзя каждый год, когда приходит весна, готовят шэфань. Местные жители идут в горы, чтобы набрать различных трав, появляющихся ранней весной: полыни, дикого лука и так далее. Все эти травы смешивают с вяленым мясом и клейким рисом. Ингредиенты готовят на пару в деревянном котле. Так и получается шэфань, аромат которого ассоциируется у местных жителей с весной.
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