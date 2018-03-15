Удобрение из яичной скорлупы (видео)

Подавляющее большинство людей регулярно употребляет яйца — это факт. И то, что этот продукт весьма полезен для человека, не вызывает сомнения. Однако не только людям, но и растениям яйца полезны, а точнее соли кальция, содержащиеся в скорлупе.

Немало дачников, знающих о пользе яичных скорлупок, их не выбрасывают, а напротив, собирают и готовят натуральное удобрение. Скорлупу применяют в огороде с разными целями и разными способами, но большинство из них сводится к тому, чтобы вносить измельчённый в той или иной степени натурпродукт в почву. Конечно, в этом случае для получения какого-то заметного эффекта скорлупы требуется немало.

Скорлупа яиц — ценный продукт

Наш постоянный автор и опытная дачница Ирина (г. Севастополь) предлагает свой способ взять всё полезное от яичных оболочек. Суть его состоит в том, чтобы «скормить» полезный кальций червям, живущим в компосте и перерабатывающим его в гумус.

Что нужно сделать. Скорлупки от яиц собираются, например, в течение недели и обеззараживаются. Уничтожить микробов можно прокаливанием в духовке или прогревом в микроволновой печи. Сухую прогретую скорлупу затем следует измельчить в кухонном комбайне или кофемолке до состояния муки.

Яичную скорлупу измельчаем до состояния муки

Такая мука хранится в бумажных или тканевых мешочках до времени использования. За зиму можно заготовить достаточно большое её количество и весной начинать применять. Эту муку, на 95% состоящую из карбоната кальция, следует подмешивать в компост, а черви, обитающие в нём, с удовольствием переработают её в гумус.

При таком способе даже небольшое количество собранных скорлупок окажет заметную пользу. Если сыпать муку из скорлупы непосредственно в землю, разлагаться она будет очень долго. А такая мука, переработанная червями, насыщает компост кальцием, который оказывается в легкоусвояемой растениями форме.

Подробно весть процесс приготовления муки из скорлупы яиц вы можете увидеть в ролике, который подготовила наш постоянный автор Ирина (г. Севастополь).

А вы используете яичную скорлупу для подкормки растений? Поделитесь своими способами!