Все, что нужно знать о кальмарах: советы + классные рецепты

Кальмары — популярный морепродукт, хотя их готовят не так часто, поскольку боятся получить блюдо с «резиновым» вкусом. Но все опасения напрасны: главное, научиться правильно обращаться с кальмарами на кухне.

Мы составили подробный гид о кальмарах: изучили их полезные свойства, рассказали, как их выбирать и чистить, и заодно предложили несколько классных рецептов.

Кальмары отличаются не только изысканным и необычным вкусом, но и весьма полезным составом. Этого представителя морепродуктов не случайно называют «морским женьшенем». Мясо кальмара содержит в своем составе большое количество ценного белка, полиненасыщенные жиры, витамины группы В, РР, Е, С, фосфор, железо, медь, йод, калий, селен.

Регулярное употребление кальмаров благоприятно влияет на иммунитет, нервную систему, здоровье сердца и сосудов, а также нормализует гормональный фон. Кроме того, кальмары способствуют мягкому очищению организма от шлаков и токсинов и понижают уровень вредного холестерина.

Чтобы выбрать для своего стола качественный и вкусный продукт, следует придерживаться определенным правилам. Чаще всего в супермаркетах и на рынках кальмаров можно встретить в замороженном виде. Старайтесь приобрести неочищенные морепродукты, так как они не проходят повторную заморозку. Для «привередливых» морепродуктов это особенно важно, так как повторная заморозка неизбежно понижает качество продуктов.

Что касается внешнего вида кальмаров, то обратите внимание на их размер. Отдайте предпочтение маленьким кальмарам: как правило, их мясо нежнее и мягче, чем у более крупных особей. А значит, проблем с приготовлением таких морепродуктов у вас будет заметно меньше.

Прежде всего кальмары нужно подготовить к приготовлению. Для этого сперва следует разморозить морепродукты. Как и в случае с другими морепродуктами, кальмары желательно размораживать на нижней полке холодильника или при комнатной температуре. Нельзя размораживать кальмары под струей горячей или теплой воды в раковине или помещать в микроволновую печь: это испортит вкусовые качества продукта и может стать причиной ухудшения его качества.

После разморозки необходимо отрезать щупальца кальмара и вытянуть его хорду. Затем кальмара выворачивают и счищают все пленки. Процесс довольно простой, но требует определенной сноровки.

Есть и второй вариант: опустите кальмара в кипяток на полминуты. Как только белок начнет сворачиваться, пленка сама «отойдет» от тушки кальмара. Не теряйте времени зря: сразу же достаньте тушку кальмара и поместите под струю холодной воды, чтобы счистить все лишнее. Раздумывать лишний раз не стоит, ведь процесс термообработки уже запущен, а значит, кальмар начал готовиться.

Предлагаем раз и навсегда полюбить кальмаров вместе с рецептами из нашей вкусной подборки.

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