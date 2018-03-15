Когда улучшится школьное питание в Новосибирске

Почти 70 новосибирских школ сегодня получают завтраки и обеды от комбината питания. И претензии звучат последние 7 лет. В 2014 году из-за массового отравления детей сменили все руководство комбината, в 2015 проверка Роспотребнадзора нашла до 80% некачественных продуктов, а в 2016 областная прокуратура выявила необоснованные контракты при закупках на сумму 57,1 миллиона рублей.

«После проверок мы забраковали три вида сыра, говядину, два вида сливочного масла, куриное филе, сухое молоко. Сменили поставщиков говядины, сливочного сыра, растительного масла и куриного мяса», — рассказал директор МАУ «Комбинат питания» Григорий Волков

Журналисты ОТС снимали репортаж два года назад. Уже тогда депутаты Законодательного собрания сетовали, что цены на продукты для школьных столовых завышены.

«Наша цель — разобраться с бюджетными деньгами. На основании данных общественников и результатов проверок, которые сделаны и с участием прокуратуры, выявлены факты. Часть закупок субсидируется из средств бюджета», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Зазуля.

Эксперимент журналистов ОТС подтверил слова законодателей. Вот госзакупки 2016 года, договор с компанией «Сибснабпродукт» на поставку сахара. Сразу подчеркнем, что это не производитель, а всего лишь поставщик. Комбинат питания приобрел у него товар по оптовой цене на сумму один миллион 631 тысяча рублей. То есть, килограмм сахара обошелся бюджету в 48 рублей. Смотрим такой же товар на полке магазина. Там его стоимость — 45 рублей 99 копеек, это уже розница. Если бы комбинат питания купил сахар напрямую у производителя, то получилась бы цена 42 рубля. Это официальные данные от «Русагро» . А еще подсолнечное масло, крупы и мясо — везде разница в 5-7 рублей.

В 2017 году журналисты ОТС обнаружили в столовой Новосибирской школы №179 грязь на кухне, отсутствие маркировки на блюдах и даже таракана. Это образовательное учреждение городские власти проверяли на день раньше и поставили оценку «отлично». +

После репортажа во многих школах прошла дезинфекция. Сегодня, благодаря контролю со стороны родительских комитетов и общественников, порядок навели, уверяет новый руководитель комбината питания. Стало чисто, полезно, сытно. Однако некоторые продукты везут из соседних регионов. Маслянинский, Тогучинский, Ордынский районы предлагают свежие и вкусные молочные продукты. В то время как комбинат питания выбрал поставщика из Барнаула. Директор предприятия говорит, что здесь отличное качество и демократичная цена. Но вот насколько, он уточнять не стал. Одно из предприятий Ордынского района предлагает цену 20 рублей 3 копейки. На официальном сайте Барнаульского молочного комбината оптовая цена за литр молока составляет 20 рублей. А если приплюсовать еще и транспортные расходы, будет ли выгода?