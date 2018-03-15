Что приготовить на второе: 10 рецептов в помощь хозяйке 

Для каждой женщины важно, чтобы ее близкие были хорошо накормлены и излучали здоровье. Ради этого они готовы идти на любые компромиссы, даже если в семье разные вкусовые предпочтения. Кто-то любит мясо, а кто-то рыбу или морепродукты — для каждого найдется блюдо по душе.
1. Адобо из курицы и свинины
Адобо из курицы и свинины/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
500 г куриного филе,
500 г мякоти свинины,
0,5 стакана яблочного уксуса,
0,5 стакана соевого соуса,
4 зубчика чеснока,
3 лавровых листа,
перец горошком,
1 ст. ложка паприки,
соль по вкусу,
250 г помидоров черри.
Приготовление:
Курицу вымыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Свинину вымыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Перец горошком растолочь в миске.
В большой емкости смешать уксус, соевый соус, толченый чеснок, перец, паприку, добавить лавровый лист. В полученный маринад положить кусочки мяса и оставить мариноваться примерно на 3 часа.
Когда мясо промаринуется, поставить емкость с адобо на огонь и довести до кипения, убавить огонь и кипятить 45 минут. Затем снять крышку и тушить еще 15-20 минут, пока жидкость не испарится и кусочки не станут красивого коричневого цвета.
Адобо подавать с веточками петрушки и кусочками помидоров. В качестве гарнира подойдет длиннозерновой рис.
2. Мясо в белом вине с овощами
Мясо в белом вине с овощами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
100 г репчатого лука,
450 г мякоти говядины (или свинины),
2 ст. ложки растительного масла,
1 ч. ложка молотой паприки,
250 мл мясного бульона,
250 мл сухого белого вина,
800 г картофеля,
300 г моркови,
350 г мякоти тыквы,
2 стебля лука-порея.
Приготовление:
Лук очистить и нарезать дольками. Мясо вымыть, обсушить и разрезать на кубики «шашлычного» формата.
Растительное масло разогреть в большой кастрюле с толстыми стенками и обжарить в нем мясо до румяной корочки. Добавить лук и слегка подрумянить. Посыпать молотой паприкой, влить мясной бульон и белое вино. Довести до кипения, затем огонь убавить, накрыть крышкой и варить 35 минут.
Морковь нарезать кружочками, картофель — дольками, тыкву — кубиками. Овощи добавить к мясу и тушить 30 минут. Лук-порей нарезать кусочками, положить в кастрюлю с мясом и овощами. Приправить и тушить еще 5 минут. Если в полученное рагу добавить еще немного мясного бульона и довести его до кипения, получится ароматный густой суп.
3. Телятина в маринаде
Телятина в маринаде/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
2 зубчика чеснока,
3 ст. ложки соуса чили,
3 ст. ложки соевого соуса,
400 г телятины,
100 г лапши,
1 кусочек (5 см) корня имбиря,
2 моркови,
2 стебля сельдерея,
1 стебель лука-порея,
2 ст. ложки растительного масла.
Приготовление:
Чеснок очистите, пропустите через пресс, смешайте с соусом чили и соевым соусом. Мясо нарежьте полосками, положите в получившийся маринад и оставьте на 50 минут.
Лапшу варите до готовности, затем откиньте на сито и дайте стечь жидкости.
Духовку разогрейте до +210°C. Телятину вместе с маринадом переложите в форму, прикройте фольгой и запекайте 20 минут. Затем форму снимите и запекайте еще 10 минут.
Имбирь мелко нарежьте. Морковь очистите и нарежьте соломкой. Сельдерей вымойте, обсушите и нарежьте маленькими ломтиками. Лук-порей вымойте, почистите и нарежьте кружочками наискосок.
В сковороде разогрейте растительное масло, положите имбирь и, помешивая, жарьте 2 минуты. Добавьте сельдерей и морковь, держите на огне еще 5 минут. Затем выложите телятину, перемешайте и тушите все вместе 3 минуты.
4. Мясо с овощами в пиве
Мясо с овощами в пиве/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
500 г мякоти говядины,
4 луковицы,
4 помидора,
500 мл пива,
1 кг картофеля,
2 зубчика чеснока,
соль,
несколько горошин черного перца,
1 пучок укропа.
Приготовление:
Мясо вымыть, обсушить и нарезать крупными кубиками. Картофель очистить и вымыть. Помидоры вымыть и нарезать дольками, удалив основание плодоножки. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Чеснок очистить и пропустить через ручной пресс. Укроп вымыть, обсушить и мелко нарубить.
В большой кастрюле с толстыми стенками разогреть 1 ст. ложку растительного масла и подрумянить мясо со всех сторон. Положить клубни картофеля и дольки помидоров. Посолить, добавить лук, чеснок и перец горошком.
Залить пивом, посыпать укропом, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 2 часа.
5. Капустные голубцы с мясом
Капустные голубцы с мясом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
2,5 кг капусты,
1 черствая булочка,
2 луковицы,
500 г рубленого мяса,
1 яйцо,
0,5 пучка петрушки,
молотая паприка,
2 ст. ложки топленого масла,
1 пучок суповых кореньев,
300 мл мясного бульона,
1-2 ч. ложки крахмала,
100 г сметаны.
Приготовление:
Взять 24 капустных листа и бланшировать 1 минуту. Обдать холодной водой, обсушить и плоско срезать толстые жилки листьев.
Замочить хлеб. Порубить лук. Мясо смешать с яйцом и отжатым хлебом. Петрушку порубить и подмешать к фаршу вместе с половиной лука. Приправить солью, перцем и паприкой.
Капустные листья сложить попарно и завернуть в них начинку. Голубцы перевязать кулинарной нитью. Голубцы обжарить в топленом масле. Добавить нарезанные кубиками суповые коренья, влить бульон. Тушить на среднем огне 40 минут.
Голубцы выложить, соус загустить крахмалом, приправить. Подмешать сметану и подать вместе с голубцами.
6. Кальмары с рисом
Кальмары с рисом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
2 яйца,
10 тушек кальмаров,
150 г очищенных креветок,
300 г риса,
1 морковь,
2 ст. ложки растительного масла,
20 г зелени укропа,
2 ст. ложки сметаны,
70 г тертого сыра,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Яйца варите 15 минут, охладите в проточной холодной воде, очистите и мелко порубите. Тушки кальмаров почистите, промойте, 2 из них мелко нарежьте. Креветки варите 5 минут, затем откиньте на сито и дайте остыть.
Рис сварите до полуготовности. Морковь вымойте, очистите и обжарьте до подрумянивания на 1 ст. ложке растительного масла. Зелень вымойте, обсушите и мелко порубите. Рис перемешайте с яйцами, креветками, морковью и зеленью. Посолите и поперчите по вкусу. Нафаршируйте получившейся смесью тушки кальмаров.
Духовку нагрейте до +150°С. В форму для запекания налейте оставшееся растительное масло и 2 ст. ложки воды. Выложите фаршированные тушки кальмаров, сверху смажьте их сметаной, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку на 15-20 минут. Готовые кальмары можно подать на листьях салата
7. Рыбное филе с помидорами черри и репчатым луком
Рыбное филе с помидорами черри и репчатым луком/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
500 г филе рыбы,
2 ст. ложки лимонного сока,
2 луковицы,
1 зубчик чеснока,
8 помидоров черри,
20 г растительного масла,
соль, молотый черный перец,
зелень для украшения.
Приготовление:
Рыбное филе вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить со всех сторон, сбрызнуть лимонным соком.
Лук очистить и нарезать кольцами, чеснок очистить и мелко порубить. Помидор вымыть, разрезать каждый пополам и удалить основание плодоножки.
Разогреть на большой сковороде растительное масло и подрумянить лук с чесноком. Положить сверху куски рыбы, помидоры, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 20 минут.
Готовое блюдо переложить на тарелки и украсить свежей зеленью. На гарнир можно пожать жареный картофель.
8. Треска, запеченная с беконом
Треска, запеченная с беконом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 луковица,
50 г шампиньонов,
2 ст. ложки сливочного масла,
4 куска филе трески (по 200 г),
1 лавровый лист,
500 мл молока,
2 ст. ложки крахмала (без горки),
4 ломтика бекона,
3 ст. ложки панировочных сухарей.
Приготовление:
Нагреть духовку до +175°С. Лук и шампиньоны очистить и нарезать. Лук и грибы потушить в сливочном масле 5 минут и выложить в форму для запекания. Треску нарезать порционными кусками и выложить на шампиньоны. Добавить лавровый лист, посолить и поперчить.
Молоко вскипятить. Крахмал залить небольшим количеством холодной воды, размешать и, помешивая, влить в кипящее молоко. Варить на слабом огне 1-2 минуты, приправить по вкусу. Этим соусом залить рыбу.
Накрыть форму фольгой и запекать 10 минут. Бекон поджарить с обеих сторон. Фольгу снять, рыбу посыпать сухарями и разложить бекон. Температуру в духовке повысить до +220°С и запекать еще 10 минут.
9. Рыба с сельдереем
Рыба с сельдереем/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг рыбы,
1 стакан сухого белого вина,
200 г корневого сельдерея,
300 г шампиньонов,
2 ст. ложки растительного масла,
4 ст. ложки сливочного масла,
1 ст. ложка рубленой петрушки,
сок 1 лимона,
растительное масло для смазывания противня,
4 крупных клубня картофеля.
Приготовление:
Корень сельдерея нарезать тонкой соломкой. В сковороде разогреть растительное масло и пассеровать в нем сельдерей. Шампиньоны почистить, обтереть влажной салфеткой и нарезать тонкими пластинками. Выложить к сельдерею и тушить вместе до полуготовности.
Подготовить рыбу: снять кожу, ополоснуть и обсушить. Удалить все косточки и разрезать на порционные кусочки. Посолить и поперчить. Духовку нагреть до +200°С.
Кусочки рыбы выложить в смазанный растительным маслом глубокий противень. Добавить тушеные грибы с сельдереем. Влить вино и лимонный сок. Противень поставить в духовку. Через 30 минут соус слить в сотейник, поставить на огонь и выпарить до половины объема. Соус заправить 3 ст. ложками сливочного масла.
Готовую рыбу выложить вместе с грибами и сельдереем на блюдо и залить винным соусом. Посыпать рубленой петрушкой.
Картофель вымыть, очистить и отварить (25 минут). Каждый клубень разрезать на 4 части, подрумянить на сковороде в оставшемся сливочном масле и подать как гарнир.
10. Рыба, запеченная с картофелем и помидорами
Рыба, запеченная с картофелем и помидорами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
филе белой рыбы,
2 луковицы,
1 зубчик чеснока,
2 клубня отварного картофеля,
2 помидора,
200 г твердого сыра,
500 мл сливок жирностью 20%,
2 ст. ложки рубленой зелени,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Филе рыбы крупно нарезать, посолить, поперчить и уложить в форму. Лук очистить и нарезать кольцами, чеснок порубить. Картофель и помидоры нарезать кружками, сыр — мелкими кубиками.
На рыбу уложить слоями лук, картофель (посыпать чесноком и немного посолить), помидоры и сыр. Залить сливками и запекать 30 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.