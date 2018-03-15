Что приготовить на второе: 10 рецептов в помощь хозяйке

Для каждой женщины важно, чтобы ее близкие были хорошо накормлены и излучали здоровье. Ради этого они готовы идти на любые компромиссы, даже если в семье разные вкусовые предпочтения. Кто-то любит мясо, а кто-то рыбу или морепродукты — для каждого найдется блюдо по душе.

1. Адобо из курицы и свинины

Понадобится:

500 г куриного филе,

500 г мякоти свинины,

0,5 стакана яблочного уксуса,

0,5 стакана соевого соуса,

4 зубчика чеснока,

3 лавровых листа,

перец горошком,

1 ст. ложка паприки,

соль по вкусу,

250 г помидоров черри.

Приготовление:

Курицу вымыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Свинину вымыть, обсушить, нарезать небольшими кубиками. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Перец горошком растолочь в миске.

В большой емкости смешать уксус, соевый соус, толченый чеснок, перец, паприку, добавить лавровый лист. В полученный маринад положить кусочки мяса и оставить мариноваться примерно на 3 часа.

Когда мясо промаринуется, поставить емкость с адобо на огонь и довести до кипения, убавить огонь и кипятить 45 минут. Затем снять крышку и тушить еще 15-20 минут, пока жидкость не испарится и кусочки не станут красивого коричневого цвета.

Адобо подавать с веточками петрушки и кусочками помидоров. В качестве гарнира подойдет длиннозерновой рис.

2. Мясо в белом вине с овощами

Мясо в белом вине с овощами/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

100 г репчатого лука,

450 г мякоти говядины (или свинины),

2 ст. ложки растительного масла,

1 ч. ложка молотой паприки,

250 мл мясного бульона,

250 мл сухого белого вина,

800 г картофеля,

300 г моркови,

350 г мякоти тыквы,

2 стебля лука-порея.

Приготовление:

Лук очистить и нарезать дольками. Мясо вымыть, обсушить и разрезать на кубики «шашлычного» формата.

Растительное масло разогреть в большой кастрюле с толстыми стенками и обжарить в нем мясо до румяной корочки. Добавить лук и слегка подрумянить. Посыпать молотой паприкой, влить мясной бульон и белое вино. Довести до кипения, затем огонь убавить, накрыть крышкой и варить 35 минут.

Морковь нарезать кружочками, картофель — дольками, тыкву — кубиками. Овощи добавить к мясу и тушить 30 минут. Лук-порей нарезать кусочками, положить в кастрюлю с мясом и овощами. Приправить и тушить еще 5 минут. Если в полученное рагу добавить еще немного мясного бульона и довести его до кипения, получится ароматный густой суп.

3. Телятина в маринаде

Телятина в маринаде/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

2 зубчика чеснока,

3 ст. ложки соуса чили,

3 ст. ложки соевого соуса,

400 г телятины,

100 г лапши,

1 кусочек (5 см) корня имбиря,

2 моркови,

2 стебля сельдерея,

1 стебель лука-порея,

2 ст. ложки растительного масла.

Приготовление:

Чеснок очистите, пропустите через пресс, смешайте с соусом чили и соевым соусом. Мясо нарежьте полосками, положите в получившийся маринад и оставьте на 50 минут.

Лапшу варите до готовности, затем откиньте на сито и дайте стечь жидкости.

Духовку разогрейте до +210°C. Телятину вместе с маринадом переложите в форму, прикройте фольгой и запекайте 20 минут. Затем форму снимите и запекайте еще 10 минут.

Имбирь мелко нарежьте. Морковь очистите и нарежьте соломкой. Сельдерей вымойте, обсушите и нарежьте маленькими ломтиками. Лук-порей вымойте, почистите и нарежьте кружочками наискосок.

В сковороде разогрейте растительное масло, положите имбирь и, помешивая, жарьте 2 минуты. Добавьте сельдерей и морковь, держите на огне еще 5 минут. Затем выложите телятину, перемешайте и тушите все вместе 3 минуты.

4. Мясо с овощами в пиве

Мясо с овощами в пиве/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

500 г мякоти говядины,

4 луковицы,

4 помидора,

500 мл пива,

1 кг картофеля,

2 зубчика чеснока,

соль,

несколько горошин черного перца,

1 пучок укропа.

Приготовление:

Мясо вымыть, обсушить и нарезать крупными кубиками. Картофель очистить и вымыть. Помидоры вымыть и нарезать дольками, удалив основание плодоножки. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Чеснок очистить и пропустить через ручной пресс. Укроп вымыть, обсушить и мелко нарубить.

В большой кастрюле с толстыми стенками разогреть 1 ст. ложку растительного масла и подрумянить мясо со всех сторон. Положить клубни картофеля и дольки помидоров. Посолить, добавить лук, чеснок и перец горошком.

Залить пивом, посыпать укропом, довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 2 часа.

5. Капустные голубцы с мясом

Капустные голубцы с мясом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

2,5 кг капусты,

1 черствая булочка,

2 луковицы,

500 г рубленого мяса,

1 яйцо,

0,5 пучка петрушки,

молотая паприка,

2 ст. ложки топленого масла,

1 пучок суповых кореньев,

300 мл мясного бульона,

1-2 ч. ложки крахмала,

100 г сметаны.

Приготовление:

Взять 24 капустных листа и бланшировать 1 минуту. Обдать холодной водой, обсушить и плоско срезать толстые жилки листьев.

Замочить хлеб. Порубить лук. Мясо смешать с яйцом и отжатым хлебом. Петрушку порубить и подмешать к фаршу вместе с половиной лука. Приправить солью, перцем и паприкой.

Капустные листья сложить попарно и завернуть в них начинку. Голубцы перевязать кулинарной нитью. Голубцы обжарить в топленом масле. Добавить нарезанные кубиками суповые коренья, влить бульон. Тушить на среднем огне 40 минут.

Голубцы выложить, соус загустить крахмалом, приправить. Подмешать сметану и подать вместе с голубцами.

6. Кальмары с рисом

Кальмары с рисом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

2 яйца,

10 тушек кальмаров,

150 г очищенных креветок,

300 г риса,

1 морковь,

2 ст. ложки растительного масла,

20 г зелени укропа,

2 ст. ложки сметаны,

70 г тертого сыра,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Яйца варите 15 минут, охладите в проточной холодной воде, очистите и мелко порубите. Тушки кальмаров почистите, промойте, 2 из них мелко нарежьте. Креветки варите 5 минут, затем откиньте на сито и дайте остыть.

Рис сварите до полуготовности. Морковь вымойте, очистите и обжарьте до подрумянивания на 1 ст. ложке растительного масла. Зелень вымойте, обсушите и мелко порубите. Рис перемешайте с яйцами, креветками, морковью и зеленью. Посолите и поперчите по вкусу. Нафаршируйте получившейся смесью тушки кальмаров.

Духовку нагрейте до +150°С. В форму для запекания налейте оставшееся растительное масло и 2 ст. ложки воды. Выложите фаршированные тушки кальмаров, сверху смажьте их сметаной, посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку на 15-20 минут. Готовые кальмары можно подать на листьях салата

7. Рыбное филе с помидорами черри и репчатым луком

Рыбное филе с помидорами черри и репчатым луком/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

500 г филе рыбы,

2 ст. ложки лимонного сока,

2 луковицы,

1 зубчик чеснока,

8 помидоров черри,

20 г растительного масла,

соль, молотый черный перец,

зелень для украшения.

Приготовление:

Рыбное филе вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить со всех сторон, сбрызнуть лимонным соком.

Лук очистить и нарезать кольцами, чеснок очистить и мелко порубить. Помидор вымыть, разрезать каждый пополам и удалить основание плодоножки.

Разогреть на большой сковороде растительное масло и подрумянить лук с чесноком. Положить сверху куски рыбы, помидоры, посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 20 минут.

Готовое блюдо переложить на тарелки и украсить свежей зеленью. На гарнир можно пожать жареный картофель.

8. Треска, запеченная с беконом

Треска, запеченная с беконом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

1 луковица,

50 г шампиньонов,

2 ст. ложки сливочного масла,

4 куска филе трески (по 200 г),

1 лавровый лист,

500 мл молока,

2 ст. ложки крахмала (без горки),

4 ломтика бекона,

3 ст. ложки панировочных сухарей.

Приготовление:

Нагреть духовку до +175°С. Лук и шампиньоны очистить и нарезать. Лук и грибы потушить в сливочном масле 5 минут и выложить в форму для запекания. Треску нарезать порционными кусками и выложить на шампиньоны. Добавить лавровый лист, посолить и поперчить.

Молоко вскипятить. Крахмал залить небольшим количеством холодной воды, размешать и, помешивая, влить в кипящее молоко. Варить на слабом огне 1-2 минуты, приправить по вкусу. Этим соусом залить рыбу.

Накрыть форму фольгой и запекать 10 минут. Бекон поджарить с обеих сторон. Фольгу снять, рыбу посыпать сухарями и разложить бекон. Температуру в духовке повысить до +220°С и запекать еще 10 минут.

9. Рыба с сельдереем

Рыба с сельдереем/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Понадобится:

1 кг рыбы,

1 стакан сухого белого вина,

200 г корневого сельдерея,

300 г шампиньонов,

2 ст. ложки растительного масла,

4 ст. ложки сливочного масла,

1 ст. ложка рубленой петрушки,

сок 1 лимона,

растительное масло для смазывания противня,

4 крупных клубня картофеля.

Приготовление:

Корень сельдерея нарезать тонкой соломкой. В сковороде разогреть растительное масло и пассеровать в нем сельдерей. Шампиньоны почистить, обтереть влажной салфеткой и нарезать тонкими пластинками. Выложить к сельдерею и тушить вместе до полуготовности.

Подготовить рыбу: снять кожу, ополоснуть и обсушить. Удалить все косточки и разрезать на порционные кусочки. Посолить и поперчить. Духовку нагреть до +200°С.

Кусочки рыбы выложить в смазанный растительным маслом глубокий противень. Добавить тушеные грибы с сельдереем. Влить вино и лимонный сок. Противень поставить в духовку. Через 30 минут соус слить в сотейник, поставить на огонь и выпарить до половины объема. Соус заправить 3 ст. ложками сливочного масла.

Готовую рыбу выложить вместе с грибами и сельдереем на блюдо и залить винным соусом. Посыпать рубленой петрушкой.

Картофель вымыть, очистить и отварить (25 минут). Каждый клубень разрезать на 4 части, подрумянить на сковороде в оставшемся сливочном масле и подать как гарнир.

10. Рыба, запеченная с картофелем и помидорами

Рыба, запеченная с картофелем и помидорами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

филе белой рыбы,

2 луковицы,

1 зубчик чеснока,

2 клубня отварного картофеля,

2 помидора,

200 г твердого сыра,

500 мл сливок жирностью 20%,

2 ст. ложки рубленой зелени,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Филе рыбы крупно нарезать, посолить, поперчить и уложить в форму. Лук очистить и нарезать кольцами, чеснок порубить. Картофель и помидоры нарезать кружками, сыр — мелкими кубиками.

На рыбу уложить слоями лук, картофель (посыпать чесноком и немного посолить), помидоры и сыр. Залить сливками и запекать 30 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.