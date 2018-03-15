IKEA создает еду будущего из червей, жуков и водорослей

Департамент под названием Space10 в составе компании Ikea занимается разработкой неординарных, но объективно полезных бизнес-моделей для будущего. Например, проблема питания все увеличивающегося населения планеты — в Ikea решили, что для сохранения привычного уровня жизни нужно уже сегодня приучать людей потреблять непопулярную, но полезную пищу. И даже подготовили стартовое меню: червяки, водоросли и гидропонная зелень. Зеленая булочка в блюде «Dogless Hotdog» изготовлена из теста на основе водорослей спирулина. В них в 50 раз больше железа, чем в шпинате, плюс запредельный уровень бета-каротина. На начинку пошли вареная свекла, огурцы, морковь, ягодный кетчуп и приправа из трав — если говорить о чистых цифрах, то здесь содержится больше протеина, чем в классическом хот доге, но ни грамма настоящего мяса.

Серия Bug Burger строится на бутербродах, в которых котлета на 20-100% изготовлена из толченых мучных червей — это чистый белок. Его можно смешать с пастернаком, орехами и кукурузой, добавить пюре из свеклы, сладкого картофеля или иных корнеплодов, чтобы получить разные виды котлет, как по содержанию, так и вкусу и внешнему виду. В качестве гарнира салат и травы, выращенные на гидропонике, поэтому в них очень мало сахара.

Далеко не факт, что хотя бы часть этих блюд будет подаваться в реальных ресторанах Ikea, но они могут стать основой для бизнес-проектов будущего. Ведь вырастить 1 кг личинок в ящике в подвале много проще, чем цыпленка или рыбу того же веса на обычной ферме.