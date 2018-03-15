4 простых рецепта постных блюд на обед

150 calories

Салат из баклажанов и черри

По желанию баклажаны для этого салата можно запечь в духовке. Салат из баклажанов и черри СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 150 ккал

Ингредиенты

Баклажаны 1 шт. Помидоры (черри) 1 упаковка Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 1 зубчик Зелень 1 пучок Лимон (сок) 2 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Соль по вкусу

Нарежьте баклажаны на дольки и посолите по вкусу.

На разогретую сковороду налейте масло и добавьте измельчённый чеснок. Выложите баклажан и обжарьте до золотистого цвета.

Переложите готовые баклажаны на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.

Нарежьте лук, черри и зелень. Переложите овощи в салатницу, а сверху выложите баклажаны. Заправьте салат лимонным соком или бальзамическим уксусом.

80 calories

Постный борщ

Вегетарианский вариант классического русского супа. Сметану в нём можно заменить на соевый майонез. Постный борщ СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 80 ккал

Ингредиенты

Картофель 4 шт. Капуста 150 г Свёкла 1 шт. Чеснок 1 зубчик Зелень 1 пучок Вода 1,5 л Масло (растительное) 1 ст. л. Соль по вкусу

Очистите овощи. Нарежьте картофель на кубики, а свёклу соломкой.

Удалите верхние листья с капусты и нашинкуйте её. Измельчите чеснок.

В кипящую подсоленную воду опустите картофель и капусту. Варите 7—10 минут — до готовности.

Разогрейте масло в сковороде и обжарьте на нём свёклу, постоянно помешивая.

Добавьте в кастрюлю тушёные овощи и доведите суп до кипения. По желанию можно добавить лавровый лист.

Добавьте в борщ чеснок и оставьте настаиваться на 10 минут.

Украсьте блюдо мелко нарезанной зеленью. По желанию подавайте с соевым майонезом.

70 calories

Гречка с грибами и овощами

Простой, вкусный и низкокалорийный гарнир всего за полчаса. Гречка с грибами и овощами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал

Ингредиенты

Гречневая крупа 2 стакана Грибы (шампиньоны) 300 г Лук (репчатый) 1 шт. Морковь 1 шт. Масло (растительное) 1 ст. л. Соль по вкусу

Промойте гречку и отварите до готовности согласно инструкции на упаковке (либо замочите в воде на несколько часов).

Очистите овощи. Натрите морковь и мелко нарежьте лук и грибы.

На разогретую сковороду налейте ложку масла. Обжаривайте овощи и грибы на среднем огне до готовности. Посолите и приправьте по вкусу.

Добавьте на сковороду готовую крупу, перемешайте и тушите ещё 5—7 минут.

Разложите блюдо по тарелкам и украсьте зеленью.

270 calories

Медовая коврижка

Один из самых вкусных постных десертов. Медовая коврижка СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 270 ккал

Ингредиенты

Мука 1 стакан Орехи (измельчённые) 150 г Изюм по вкусу Мёд 3 ст. л. Масло (растительное) 2 ст. л. Какао 1 ст. л. Корица 1 ч. л. Ваниль 1 г Вода 1 стакан

Смешайте в миске стакан тёплой воды, растительное масло и мёд. Хорошо размешайте.

В отдельной посуде смешайте сухие ингредиенты, орехи и изюм. Соедините с медовой водой. Хорошо перемешайте.

Смажьте маслом форму для выпечки и застелите её пергаментом. Залейте тесто.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте коврижку в течение 30—35 минут — до готовности.

Остудите готовую коврижку. По желанию разрежьте её на два коржа, смажьте их джемом и посыпьте сверху сахарной пудрой.

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