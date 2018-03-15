Киргизский бешбармак войдет в книгу рекордов Гиннесса

В столице Киргизии приготовили два самых популярных в республике национальных блюда — бешбармак весом почти 1,5 тонны и 117 метров чучука — высококалорийной колбасы из конины. Попробовать мясные лакомства могли все желающие, а сам результат работы нескольких команд поваров, скорей всего, войдет в книгу рекордов Гиннесса, чей представитель наблюдал за процессом.

Организаторы сначала решили приурочить приготовление мясных блюд ко Дню Ак-калпака (национальный головной убор), который ежегодно отмечается в Киргизии пятого марта, однако позже перенесли мероприятие на неделю. Для того чтобы сварить рекордный бешбармак и изготовить многометровый чучук, под нож пустили восемь лошадей. Мясо c соблюдением всех санитарных норм готовили по особому рецепту в казане вместимостью более 400 литров.

Провести мероприятие сначала планировали на центральной площади города. Однако мэрия Бишкека не дала разрешения, и поэтому «пир горой» перенесли на территорию возле одного из торговых центров. Желающих попробовать бешбармак и чучук было много, но, несмотря на это, все зараз гостям съесть не удалось. Оставшееся раздали в детские дома.

Во время приготовления блюд прошли состязания команд поваров. Они соревновались в умении измельчать мясо. В итоге первое место заняли представители села Казыбек Ат-Башинского района Нарынской области. На втором оказались журналисты местных СМИ, на третьем — мастера из сборной Бишкека.

Все расходы на организацию события взяли на себя частные спонсоры. Около 500 тысяч сомов было заплачено за регистрацию рекорда в книге Гиннесса. В течение ближайших двух недель станет известно, обретут ли плоды стараний местных поваров всемирную известность.

Справка «РГ»

Бешбармак — традиционное мясомучное блюдо тюркоязычных народов. Готовится, как правило, по случаю праздников или приема дорогих гостей. Бешбармак означает «пять пальцев» — раньше кочевники не использовали столовые приборы во время поедания блюда.

В целом бешбармак представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой. Традиция мелко резать мясо имеет особое значение и уходит корнями в далекое прошлое. Это знак уважения хозяев к гостям, особенно аксакалам, которым трудно разжевывать крупные куски. Чем мельче нарезано мясо, тем лучше. Крупные куски в блюде расцениваются как неуважение к гостям или просто неумение готовить бешбармак.

Чучук готовится из конины. Мясо из брюшной части с прослойкой жира нарезают полосой, маринуют с солью, черным перцем и чесноком, затем набивают в кишку и завязывают с двух сторон.