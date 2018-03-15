В преддверии выборов в России. Шесть секретов личной жизни Владимира Путина

Осталось всего несколько дней до начала президентских выборов в России, назначенных на 18 марта. Среди участников и Владимир Путин , который в случае победы продлит свои полномочия ещё на один президентский срок. Он 14 лет находится на посту главы государства и четыре года на посту премьер-министра.

Президент России Владимир Путин объявил о своем намерении участвовать в предвыборной гонке 6 декабря 2017 года: «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Уверен, что у нас все получится».

Развод в 2013 году

В личной жизни Владимира Путина есть несколько секретов. Один из них это развод с женой Людмилой Путиной , о котором пара объявила на государственном телевидении в июне 2013 года. У них есть две дочери: Мария, 1985 года рождения, и Екатерина, родившаяся в 1986 году.

Путин познакомился с Людмилой в 1980 году, когда она работала стюардессой, и позже в 1983 году она стала его женой. В браке у пары родились две дочери Мария и Екатерина. В июне 2013 года, почти после тридцати лет брака, Владимир и Людмила Путины захотели развестись, кратко объяснив своё решение и подчеркнув, что оно было принято обеими сторонами по обоюдному согласию.

Бедная жизнь

Владимир Путин вырос в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинград) в коммунальной квартире, в которой одновременно проживало три семьи. Он рассказывал, что помнит, как крысы бегали за ним на лестнице у квартиры. Дед Путина работал поваром на даче Ленина, а затем несколько раз готовил для Сталина.

Черный пояс по дзюдо

Путин получил черный пояс по дзюдо, когда ему было 18 лет. Он все еще практикует приёмы по самозащите, которые, по его словам, отражают философию его жизни.

Путин и собаки

У президента есть несколько собак, которых он очень любит. Иногда он берет их собой на политические мероприятия. Некоторые думают, что так он пытается напугать мировых лидеров. Один из самых известных инцидентов произошёл во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель , когда он пришёл с лабрадором, хотя известно, что канцлер боится собак.

Секрет молодости Путина

Средства массовой информации уже давно пытаются раскрыть секрет молодости и хорошей физической формы российского лидера (несмотря на его занятость и постоянные разъезды), которая сопоставима с самыми известными спортсменами.

Российский президент рассказал, что завтрак является одним из самых важных для него приемов пищи. Его рацион состоит из каши, домашнего сыра с медом, а также перепелиных яиц. Иногда он также ест рис и гречку. Свой завтрак он заканчивает, выпивая коктейль из сока свеклы и редиса.

«Мне нравятся овощи, особенно помидоры и огурцы, и я обычно каждый день ем кашу, сыр, творог и мед. Вместо мяса предпочитаю есть рыбу, — сказал он. — Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Обычно я не обедаю, не успеваю. Стараюсь есть фрукты, пить молоко или зеленый чай, а когда не получается, предпочитаю вообще ничего не есть».

Любимый напиток Путина

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, что глава государства предпочитает испанское красное вино, а также специальные коктейли с большим количеством льда, каплей лимонного сока, мятой, сиропом и 50 граммами шампанского. Этот коктейль помогает избавиться от ощущения жажды и отлично тонизирует.