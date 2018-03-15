Для здоровья и для застолья: Семь вопросов о соках

Если верить данным исследования независимого агентства Zoom Market, сок — один из самых любимых напитков россиян; чаще россияне пьют только воду. В День защиты прав потребителей мы решили разобраться в главных мифах о популярном продукте. Почему сок может не портиться 12 месяцев, какие соки нельзя хранить больше 30 минут и когда лучше пить фруктовый напиток из трубочки — об этом и о многом другом «МИР „24“ рассказала президент Российского союза производителей соков Наталья Иванова

МИР 24: То, что продают сегодня в магазинах с надписью „сок“, — там вообще есть сок?

Наталья Иванова: Прежде всего, хочу отметить, что сок — это жидкий пищевой продукт, который получен из фруктов и овощей. Среди всей соковой продукции, которая есть магазинах, соки занимают 20-25 процентов. Мы ежегодно проводим мониторинг качества соковой продукции на рынке. И можем подтвердить: в 95 процентах случаев продукт с названием „сок“ на полке магазина — это действительно сок. То есть этот продукт содержит не менее 100% сока.

МИР 24: Есть сок прямого отжима, а есть восстановленный. В чем разница?

Н. И. : Сок прямого отжима получают из свежих или сохраненных свежими фруктов и овощей: вымыли, отжали, пастеризовали и разлили в упаковку.

Как похудеть зимой

и чем опасна белковая диета

Восстановленный сок готовится так: сначала его отжимают, затем концентрируют, потом перевозят из места, где растут фрукты, поближе к потребителю. После этого соку возвращают ту часть воды, которая была удалена (то есть „восстанавливают“ его), пастеризуют и разливают в упаковку.

Еще соки могут быть осветленными — то есть очищенными от мякоти фруктов.

В магазине можно встретить и другую соковую продукцию: нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

В продукте с надписью „сок“ должно быть не меньше 100% самого сока. В нектаре (в зависимости от вида фрукта или овоща) — не менее 20-50%. В морсе — не меньше 15%; в сокосодержащем напитке — не менее 10%.

МИР 24: Почему пакетированный сок может храниться год? Говорят, из-за химии.

Н. И. : Начнем с того, что консерванты вообще запрещено добавлять в соковую продукцию. Хранение продукта в течение года стало возможным благодаря технологии асептического производства. Что это значит. В стерильную упаковку разливается стерильный продукт, который уже прошел кратковременную тепловую обработку. Пакеты, в которые упаковываются соки, состоят из нескольких слоев. Эти слои отличаются по структуре. Они защищают сок от воздействий внешних факторов: света, воздуха, бактерий. Технология производства и многослойность упаковки обеспечивают длительный срок хранения продукции. Поэтому сок в пакете может храниться и 12 месяцев. Даже при комнатной температуре.

А вот свежеотжатый сок нужно выпить в течение 30-40 минут после отжима. Потому что в нем может начаться размножение различных микроорганизмов, а это, в свою очередь, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Хранить свежевыжатый сок не рекомендуется.

МИР 24: Есть мнение, что для здоровья полезны только свежевыжатые соки. А пакетированные — нет. В них нет витаминов.

Н. И. : Качество „фреша“ зависит от качества самого фрукта.

Лучший друг женщин

Какой фрукт помогает дамам во всем

Свежеотжатый сок будет качественным, если фрукт свеж, неиспорчен, если он не обработан разными веществами. Кроме того, многие фрукты собирают раньше момента достижения ими зрелости — то есть они „дозревают“ уже в дороге. А это идет во вред вкусовым качествам и пользе продукта.

Для промышленного изготовления соков в переработку идут спелые, без признаков порчи, овощи и фрукты. Их собирают в момент наибольшей зрелости и максимального раскрытия вкуса. Заводы по переработке овощей и фруктов почти всегда расположены в непосредственной близости от плантаций и садов. Это позволяет перерабатывать плоды быстро (для отдельных видов фруктов, например персиков, — буквально в течение нескольких часов после сбора).

Современные технологии тепловой обработки (в течение 40 секунд при температуре около 100 градусов), быстрого охлаждения и розлива позволяют сохранять большинство витаминов, минералов и других полезных веществ.

МИР 24: Диетологи утверждают, что некоторые виды соков (например, гранатовый и лимонный) могут разрушать зубную эмаль. Это так?

Н. И. : Научные исследования показывают, что разрушение эмали и развитие кариеса напрямую не связано с содержанием в продуктах сахара или их повышенной кислотностью. Оно зависит, прежде всего, от продолжительности нахождения продукта во рту. Поэтому самое главное — соблюдать регулярную гигиену полости рта. Если остаются опасения, для уменьшения контакта между зубами и жидкостью — пейте соки через трубочку.

МИР 24: Сколько сока можно выпивать в день?

Н. И. : ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] рекомендует ежедневно употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов. Одна из порций может быть заменена стаканом сока 150 мл. Как правило, диетологи рекомендуют выпивать 100-300 мл сока ежедневно.

МИР 24: Стоит ли использовать сок как „запивку“ (запивать им крепкий алкоголь, как делают многие россияне)?

Н. И. : Сочетание продуктов — это дело вкусовых предпочтений. Личное дело каждого. Мы призываем пить сок не вместе, а вместо — по 1 стакану в день.

Инфографика: Российский союз производителей соков.