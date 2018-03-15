Весенние лайфхаки: расхламляем дом

Пол и другие поверхности

Хотите, чтобы ваш пол засиял чистотой, а на полки как можно дольше не ложилась пыль? Разбавьте жидкость, которой будете всё это отмывать кондиционером для белья и смочите в ней губку или тряпку. Всего один мерный колпачок на 2-3 л воды не только сэкономит вам деньги (полироль стоит гораздо дороже), но и бонусом придаст воздуху в квартире приятный аромат.

Нагар на посуде

Если у вас пригорела еда в алюминиевой посуде, то нужно налить в неё воду, добавить лимонную кислоту и кипятить до тех пор, пока нагар не станет отходить от стенок. Остальное вы легко очистите содой и губкой.

Чтобы металлические кастрюли и сковородки сияли чистотой, вам поможет такой рецепт: 2 ч. л. соды смешайте с 1 л воды, 100 г хозяйственного мыла и одним тёртым кислым яблоком. В большую ёмкость вылейте полученную очищающую жидкость, выложите нужную посуду и кипятите полтора-два часа, при необходимости доливая воду.

Холодильник

Отмыть холодильник от протёкшего варенья или супа бывает непросто. Куда легче заранее накрыть полки пищевой плёнкой. Периодически заменяйте их новыми, протирайте стенки, и ваш холодильник будет всегда как новенький.

Также можно накрыть такой плёнкой поверхность мебели, которые расположены высоко и до которых тяжело дотянуться. Во время генеральной уборки просто выбрасывайте старую плёнку и заменяйте новой.

Ковёр

Вывести масляные пятна с ковра на самом деле не составит труда, если у вас есть наполнитель для кошачьего туалета или сода. Раскидайте его по испачканным местам и вотрите. Через полчаса соберите пылесосом и наслаждайтесь результатом.

Матрас

Каждая хозяйка сталкивалась с неприятным и затхлым запахом матраса, когда приезжала весной на свою дачу. Проблема исчезнет, если смешать немного спирта с несколькими каплями любимого эфирного масла и побрызгать этой жидкостью на поверхность матраса. Такой же трюк можно проделать с подушками, одеялами и любыми другими подобными вещами.

Оказывается, солнечные лучи мешают мойке окон, так как влага быстрее испаряется, и появляются разводы. Поэтому для уборки выбирайте пасмурные дни или вечера.

Кожаная мебель

Если ваша кожаная мебель потеряла свой первоначальный вид и покрылась царапинами, не спешите её выбрасывать. Всего лишь приобретите крем для обуви подходящего тона и хорошо вотрите во все потёртости. Ваша мебель снова будет выглядеть безупречно.

Губки для мытья посуды

Нет возможности поменять губку для посуды? Просто положите её в микроволновую печь на пару минут (на полную мощность): так она продезинфицируется и избавится от неприятного запаха. Способ не подходит для губок с металлическими вставками.