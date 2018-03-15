7 продуктов, которые нужны для хорошего самочувствия

Современные девушки ответственно относятся к тому, что едят, и пытаются отрегулировать свое питание на завтрак, обед и ужин. Ну или хотя бы пару приемов пищи в хороший день. Но по сути, никто из нас так и не получил квалификацию за умение сбалансировать свой рацион, и в результате некоторые базовые вещества просто не попадают на тарелку. Чаще всего проблема заключается в одном ключевом ингредиенте, которого тебе не хватает. И это магний, дефицит которого вызывает множество заболеваний.

Магний необходим для активации 300 ферментов и осуществления тысяч биохимических реакций, происходящих в организме каждый день. Он нужен для накопления энергии и структурного развития костей; он регулирует антиоксиданты и многое другое. Диета с высоким содержанием магния улучшает общее физическое состояние, успокаивает нервы и защищает сердечно-сосудистую систему, а также снимает симптомы предменструального синдрома и гормонального дисбаланса. К счастью, восполнить дефицит магния можно с помощью нескольких полезных продуктов, которые нужно понемногу добавлять в свой рацион. Обрати внимание на то, что некоторые продукты достаточно употреблять в очень малых количествах, чтобы достичь суточной нормы.

1. Темный шоколад

100 г темного шоколада содержит 228 мг магния — 57% от суточной нормы

Постоянная тяга к шоколаду вполне может быть признаком дефицита магния. Разумеется, не все конфеты полезны. Выбирай только темный 80% шоколад. Можешь попробовать сделать богатый антиоксидантами молочный коктейль: смешай тертый какао с бананом, кокосовым молоком и корицей. Этот рецепт вполне может стать заменой утренней чашке кофе, которая будет наполнять тебя энергией.

2. Йогурт

100 г простого йогурта содержит 11 мг магния — 3% от суточной нормы

Надоели мюсли и каши на завтрак? Попробуй рецепт салата из грейпфрута, свеклы, фисташек и обезжиренного йогурта: провари свеклу до мягкого состояния, нарежь пластиками, добавь очищенный от кожицы грейпфрут и растертые фисташки, а перед подачей добавь в салат йогурт и морскую соль по вкусу.

3. Тыквенные семечки

100 г семечек содержит 592 мг магния, что составляет 184% от суточной нормы

Поджаренные тыквенные семечки легко могут стать украшением любого блюда из овощей. Например, они удачно сочетаются с обжаренными кабачками. Добавь немного базилика, пару ломтиков персика и оливковое масло. Такой непривычный пряный салат может стать даже центральным блюдом для встречи гостей.

4. Кешью

100 г кешью содержит 273 мг магния — 68% от суточной нормы

Тянет на остренькое? Пряные снэки из кешью отлично восполняют нехватку магния в организме и сами по себе подходят к любому ужину и напитку. Не забудь поделиться с близкими.

5. Шпинат

100 г шпината содержит 79 мг магния — 20% от суточной нормы

Шпинат — частый гость простых и быстрых блюд, которые удобно брать на обед. Идеальное комбо — с красной рыбой и ореховым соусом. И в твоем организме больше не будет проблем с недостатком омега-3 жиров и антиоксидантов.

6. Киноа

100 г киноа содержит 64 мг магния — 16% от суточной нормы

Когда хочется фастфуда или просто чего-то новенького, но нет желания навредить своему организму, на помощь приходит этот вкусный продукт. Слегка обваренная крупа легко может выступить даже в роли панировки для твоего любимого куриного филе. Достаточно смешать ее с мукой, крахмалом и добавить немного яиц и приправы.

7. Авокадо

100 г авокадо содержит 24 мг магния — 6% от суточной нормы

Если удалось найти достаточно спелый авокадо, непременно пускай его в салат. Ты можешь нарезать его пластиками, отварить темный рис, добавить соус из меда и дижонской горчицы и даже присыпать тыквенными семечками или любыми другими орехами. Даже небольшая порция такого салата надолго оставит тебя сытой и восполнит дефицит магния в клетках твоего организма.