Россия передумала и не будет запрещать белорусские молоко и сливки

Россельхознадзор отменил запрет на поставки в Россию молока и других молочных продуктов из Белоруссии. Причина не называется. Ранее сообщалось о том, что Россия запретит поставки молока и сливок из-за того, что продукты не отвечают требованиям безопасности.

Под санкции должны были попасть молоко, пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка. Изначально запрет на импорт планировали ввести 26 февраля, затем — 6 марта.

Позже дату введения эмбарго перенесли с 5 на 15 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.