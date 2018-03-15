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Россия передумала и не будет запрещать белорусские молоко и сливки
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Россия передумала и не будет запрещать белорусские молоко и сливки 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Россельхознадзор отменил запрет на поставки в Россию молока и других молочных продуктов из Белоруссии. Причина не называется. Ранее сообщалось о том, что Россия запретит поставки молока и сливок из-за того, что продукты не отвечают требованиям безопасности.
Под санкции должны были попасть молоко, пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, концентрат сывороточного и молочного белка. Изначально запрет на импорт планировали ввести 26 февраля, затем — 6 марта.
Позже дату введения эмбарго перенесли с 5 на 15 марта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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