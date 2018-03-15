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Мастера купажа ищет алкогольный холдинг в Новосибирске
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Мастера купажа ищет алкогольный холдинг в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
От соискателя требуется смешивать различные ингредиенты будущего готового продукта и работать с насосами и запорной арматурой. Требуемый опыт работы в сфере пищевой промышленности — от года. Работать предстоит в р.п. Кольцово, предусмотрена доставка служебным транспортом из Новосибирска.
Купажирование — это соединение нескольких сортов продукта в одно целое с целью добиться наилучших вкусовых качеств. Разработка купажа — процесс творческий и предполагает дегустацию и эксперименты с различными пропорциями. Наиболее известно купажирование в виноделии, но применяется эта техника и в приготовлении купажей чая, кофе, соков, меда и табака. Некоторые сорта виски представляют собой до 40 других сортов виски многолетней выдержки.
Как следует из обзора на сайте trud.com, в среднем купажист в России получает около 32 000 рублей в месяц (данные за октябрь 2017 года). Наибольшее количество вакансий профессии купажист открыто в Красноярском крае и Московской области, Новосибирская область — на четвертом месте.
Напомним, в феврале компании корейской еды требовался микробиолог для изготовления соусов, маринадов и жидкого дыма. Зарплату научному работнику обещали от 37 800 до 42 800 рублей на руки.
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