Оливковое масло может оказаться смертельно опасным

В определённых случаях употребление в пищу оливкового масло может оказаться для человека смертельно опасным. Об этом заявил учёный Мартин Гроотвельд, признанный специалистом в области биохимии.

Профессор отметил, что развитию онкологии, наряду с прочим, способствует нездоровое питание, к которому относятся не только фаст-фуды и подобные блюда, но даже оливковое масло, чьи полезные свойства известны на весь мир. Согласно исследованию, если в нём обжаривать продукты, происходит стократное увеличение токсических альдегидов, способных спровоцировать развитие рака. Потому учёный категорически не рекомендует использовать данный вид масла для жарки, что противоречит распространённому мнению, будто благодаря нему продукты готовятся на сковороде не расщепляясь и с сохранением всех ценных свойств.

Что пока не вызывает противоречий у научных сотрудников, так это полезность растительного масла, получаемого из плодов европейской оливы, в натуральном виде. Если его употреблять в пищу, оно улучшит пищеварение, избавит организм от шлаков, снизит риск образования тромбов и опухолей, наладит процессы метаболизма, нормализует стул, оздоровит кожу, волосы, ногти и суставы.

Как рассказали специалисты порталу МедикФорум, оливковое масло применяется не только в кулинарии, но также в медицине, косметологии и диетологии. Тем, кто стремится снизить вес, стоит помнить: продукт считается высококалорийным, потому дневная норма не превышает 2 столовые ложки, которые можно добавить в салат. При чрезмерном его употреблении появятся лишние килограммы.

В выборе качественного оливкового масла следует руководствоваться следующими рекомендациями: место на прилавке магазина для продукта не должно находиться под воздействием прямых солнечных лучей, а предпочтение стоит отдавать стеклянной таре. Не менее важным является и срок годности, не превышающий 1 год.