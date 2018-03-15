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Любимая еда россиян признана ядом
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Любимая еда россиян признана ядом 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Высокие умы из министерств спорят о вреде квашеной капусты и соленых огурцов. Минcельхоз не поддержал стратегию Минздрава по формированию здорового образа жизни населения.
Министерство сельского хозяйства раскритиковало предложенную медиками стратегию формирования здорового образа жизни населения. Документ предусматривает введение акцизов на "сладкие напитки" и "продукты с избыточным содержанием соли".
"Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и т.д. ", — цитирует заместителя министра сельского хозяйства Ивана Лебедева издание РБК. Также эксперты отмечают, что важен рацион питания, а не потребление конкретных продуктов. Еще одним аргументом против опубликованной программы выступает возможное сокращение производства на некоторых отечественных предприятиях.
Добавим, что недавно ученые из Имперского колледжа Лондона и Северо-Западного университета проанализировали рацион более четырех тысяч человек и пришли к выводу, что люди, употребляющие большое количество соли, имеют более высокое кровяное давление. Причем это совершенно не зависит от меню. Эксперты настоятельно рекомендуют следить за потреблением соли, а производителей продуктов питания призывают снизить ее содержание в продовольствии, так как высокое давление чревато сердечным приступом и инсультом.
Ранее медики были убеждены, что употребление большого количества овощей и фруктов эффективно противодействует влиянию высокого уровня соли в рационе на кровяное давление. Однако результаты свежего исследования опровергают эту теорию, подразумевая, что здоровый рацион никак не противодействует неблагоприятному влиянию хлорида натрия.
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